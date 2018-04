Unge, der er født og opvokset i Danmark, bør have et statsborgerskab i eksamensgave, lyder radikalt forslag.

København. Socialdemokratiet ser ingen grund til at ændre de regler, der gælder for tildeling af statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark.

Det oplyser indfødsretsordfører Astrid Krag til Ritzau, efter at De Radikale har foreslået, at unge, der ikke har begået kriminalitet, skal have et statsborgerskab i eksamensgave.

- Jeg synes, at de muligheder, der er i de gældende regler for at få anerkendt sine eksamener eller uddannelser som gældende i steder for danskkurser, er fine, skriver Krag i en sms.

Søndag bliver den årlige statsborgerskabsdag fejret på Christiansborg. Her inviteres alle, der har fået dansk statsborgerskab i 2017 ind i Folketinget.

Det er i den anledning, at De Radikale kommer med forslaget om, at unge, der ellers har holdt sig på dydens smalle sti, skal have automatisk statsborgerskab, når de består folkeskolens afgangsprøve.

I 2014 indførte den daværende SR-regering med den socialdemokratiske justitsminister Karen Hækkerup i spidsen faktisk regler svarende til dem, som De Radikale med opbakning fra SF foreslår.

Men de blev afskaffet af den nuværende regering, da den kom til magten. Og Socialdemokratiet mener altså ikke, at der er grund til at ændre på det.

Det mener De Radikales politiske leder, Morten Østergaard imidlertid, at der er.

Mange unge har nemlig en oplevelse af at være holdt ude af fællesskabet, har han erfaret, da han for nylig var på rundtur til en række udsatte boligområder såsom Vollsmose.

- Jeg bliver berørt af, at de stadig omtaler sig selv som "nogle andre end danskerne". Hvis vi skal have integrationen til at lykkes, så skal vi have alle dem, som gør alt det rigtige, til at føles sig anerkendt som danske, siger Østergaard.

/ritzau/