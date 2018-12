Selv om regeringen og DF er kommet Socialdemokratiet i møde, vil partiet stadig ikke ændre på dagpengeregler.

Efter flere måneders debat om regeringens og Dansk Folkepartis forslag om at indføre et stramt opholdskrav, blev det torsdag morgen ændret.

Nu skal man have opholdt sig i Danmark i 7 af 12 år for at fastholde retten til dagpenge mod tidligere 7 af 8 år.

Det er dog stadig ikke godt nok til at tilfredsstille Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen.

- Det er en forbedring, men det er stadig ikke godt nok. Det er ikke gennemtænkt, siger han.

Socialdemokratiet fremsatte selv tidligere et ændringsforslag om at ændre kravet fra 7 til 12 år, men trak det tilbage, da der fra flere sider blev påpeget en række problemer ved forslaget.

Partiet vil stemme for regeringens ændringsforslag, men vil stadig stemme imod det egentlige lovforslag.

Og hvis regeringsmagten skifter efter et valg, vil Socialdemokratiet rulle reglerne tilbage.

- Vi vil ikke være med til at tage dagpengene fra folk og bruge dem til skattelettelser.

- Vi vil gerne diskutere optjeningsprincipper og opholdskrav, men ikke på den her måde, og ikke uden at arbejdsmarkedets parter også er blevet hørt, siger han.

Leif Lahn Jensen kalder processen med lovforslaget for "dårligt politisk arbejde".

- Jeg kan slet ikke forstå, at regeringen og DF ikke har kunnet se, at det ville give problemer.

- Det virker for mig at se, som om at man har siddet Finansministeriet og ønsket at tage dagpenge fra folk for at give dem som skattelettelser. Det har ikke taget mere end et par minutter, siger ordføreren.

/ritzau/