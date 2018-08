Regler om udenlandsk arbejdskraft skal ikke straffe virksomheder med udlændinge ansat, siger Mattias Tesfaye.

København. Reglerne for, hvornår virksomheder kan få udenlandsk arbejdskraft, skal muligvis blødes op, mener Socialdemokratiet ifølge netmediet PolicyWatch.

- Vi har de her regler for at gå efter skurkene, hvis der er nogen, der spekulerer i det, siger erhvervs-, integrations- og udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) til PolicyWatch.

- Vi har dem jo ikke for straffe virksomheder, som har hundredvis af udlændinge ansat, og som skal håndtere udlændingelovens meget komplicerede regler hver dag, og som så en gang i mellem træder forbi. Der tror jeg måske, der er brug for en lille opblødning.

Regeringen ventes ifølge PolicyWatch at komme med et udspil om erhvervslivets muligheder for international rekruttering i efteråret.

Her er bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft på toppen af erhvervslivets ønskeseddel.

Mattias Tesfaye er i den forbindelse åben over for at se på den såkaldte fast track-ordning, som daværende beskæftigelsesminister og nuværende S-formand Mette Frederiksen stod bag tilbage i 2014.

Fast track-ordningen gør det muligt for virksomheder hurtigt og let at ansætte internationale nøglemedarbejdere.

I løbet af sommeren har der dog været flere eksempler fremme på store danske virksomheder, der har overtrådt reglerne for fast track-ordningen.

Blandt andet har Børsen beskrevet, hvordan Novo Nordisk i et enkelt tilfælde har brudt udlændingereglerne, ved at en udenlandsk studerende arbejdede mere end tilladt i én enkelt måned.

Det førte til, at koncernen blev straffet med to års karantæne. Den samme karantæne har ramt otte andre danske virksomheder.

Mattias Tesfaye ønsker at bløde op på de sanktioner.

- Fast track-ordningen, der faktisk er en ganske udmærket opfindelse, har en regel om, at man kommer i en slags karantæne, hvis man har brudt udlændingelovens regler bare en enkelt gang.

- Her kan man diskutere, om det er rimeligt, at hele Novo Nordisk-koncernen ryger på karantænelisten, fordi en af deres afdelinger med en af deres udenlandske studerende har lavet en bagatelagtig overtrædelse af udlændingeloven, siger han til PolicyWatch.

