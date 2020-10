Overborgmester rammes af nye beskyldninger om krænkelser. De Radikale vil ikke love støtte til Frank Jensen.

De Radikale på Københavns Rådhus kan ikke love deres støtte til overborgmester Frank Jensen (S) efter nye beskyldninger om grænseoverskridende opførsel over for kvinder.

Det siger socialborgmester Mie Nyegaard (R), der først og fremmest er skuffet.

- Jeg er faktisk virkelig rystet. Jeg ville have håbet, at man havde lært lektien efter julefrokosten i 2011, så jeg er faktisk ret rystet, siger hun.

To kvinder står lørdag i Jyllands-Posten frem med fortællinger om grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren, der før har været i søgelyset.

En kvinde fortæller om en sag fra 2012, hvor han lagde sin hånd på hendes lår og lod den fortsætte op til inderlåret. En anden kvinde fortæller om en sag fra 2017, hvor han nussede hendes ben og fødder gentagne gange trods afvisninger.

Frank Jensen, der er næstformand i Socialdemokratiet, har undskyldt, hvis kvinderne har "følt" sig krænket. Han mener, det er vigtigt at tale åbent om tingene, men har afvist at stille op til interview.

Mie Nyegaard vil ikke kommentere den del.

- Jeg tror, at når jeg siger, at man skal have en oprigtig undskyldning, så har jeg sagt, hvad jeg mener om den sag, siger hun.

Hun vil arbejde for at få et møde i stand, hvor gruppeformændene og borgmestrene kan tale om det.

- Vi er på rådhuset nødt til at tale sammen i en lidt større kreds af mennesker om, hvad det skal have af betydning. Lige nu er min tillid til Frank Jensen lidt mindre, end den var før efterårsferien, siger hun.

De tre Frank Jensen-sager fra 2011, 2012 og 2017 har fundet sted, mens han var overborgmester og dermed øverste leder for tusindvis af ansatte. Sagen fra 2011 havde stor bevågenhed, men der blev ikke rejst en sag af forvaltningen.

- Jeg er faktisk dybt rystet og er faktisk virkelig, virkelig ked af, at man ikke har lært noget af den sag, som var ret offentlig i 2011. Det er jeg nødt til at få talt med Frank Jensen om og nogle af mine politiske kolleger på rådhuset, siger Mie Nyegaard.

Hun afviser at svare på, om De Radikale fortsat støtter Frank Jensen og vil pege på ham som overborgmester efter valget i 2021.

- Det kan jeg ikke svare på endnu. I den tid, som er lige nu, og som radikal, er jeg nødt til at bede om at få kigget på fakta. Lige nu er jeg rystet, lidt skuffet og vred over, at det her er fortsat. Det forstår jeg på ingen måde.

- Jeg vil gerne undersøge nogle ting og se, om der ikke kommer en rigtig undskyldning på et tidspunkt, og så tager vi den derfra, siger hun.

De Radikale er som parti selv midt i et stormvejr, efter at Morten Østergaard (R) trak sig som politisk leder for mere end en uge siden.

Mie Nyegaard kalder det desuden en sag mellem Socialdemokratiet og Frank Jensen i forhold til, om det skal have konsekvenser internt.

/ritzau/