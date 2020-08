Mens coronasmitten bobler op i Danmark, har myndighederne nu sat tal på, at 7 ud af 10 smittede den seneste uge kommer fra indvandrermiljøer.

En giftig smittespreder har 'muligvis' været en stor begravelse af en somalisk mand i Aarhus-området. Her deltog omkring 500 mennesker, viser et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som B.T. er i besiddelse af.

Det får Dansk Folkeparti til at råbe vagt i gevær. Partiet vil nu sætte begrænsninger på begravelser, som ellers har været undtaget forsamlingsforbuddet udendørs.

»Det er helt vildt, hvis en kæmpe begravelse har været med til at sprede corona blandt somaliere, som smitter videre ude i samfundet. Vi vil nu gå til justitsministeren for at få sat en stopper for de her store begravelser,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Peter Skaarup lytter til, at hans formand Kristian Thulesen Dahl taler med pressen i forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder pressemøde efter sommergruppemødet på Sandbjerg Gods i Sønderborg, onsdag den 5. august 2020.

Så DF vil sætte begrænsninger på alle begravelser - også kristne begravelser i Folkekirken?

»Ja, begravelser er åbenlyst en risikofaktor. Og selv om problemet med de kæmpe begravelser særligt knytter sig til indvandrermiljøer, kan man kun indrette det sådan, at det gælder alle begravelser,« siger han.

Ifølge reglerne er man underlagt samme afstandskrav og forsamlingsforbud, mens begravelsen foregår indenfor. Men udendørs er begravelserne undtaget reglerne.

I foråret skrev B.T. om flere tætpakkede muslimske begravelser, bl.a. en begravelse i Brøndby og begravelsen af digteren Yahya Hassen i Aarhus.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke under pressebriefing om status for udviklingen i antallet af smittede i Danmark og EU i Eigtveds Pakhus i København mandag den 10. august 2020.

Den seneste uge er 756 danskere testet positiv for Covid-19. Især somaliere og libanesere er stærkt overpræsenteret i smittetallene.

De seneste dage har smittekæderne i Aarhus spredt sig til andre jyske byer, bl.a. Silkeborg, viser notatet fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

»Jeg er rystet over, at udlændinge har spredt smitten så meget. Det er helt urimeligt, hvis man i ghettoerne er ligeglade med myndighedernes ord,« siger Peter Skaarup.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed skriver, at problemet med stigende smitte ikke kan isoleres til visse befolkningsgrupper?

Formand Kristian Thulesen Dahl lytter til Peter Skaarup i forbindelse med, at Dansk Folkeparti holder pressemøde efter sommergruppemødet på Sandbjerg Gods i Sønderborg, onsdag den 5. august 2020.

»Når 70 procent af de smittede er fra indvandrermiljøer, kan man ikke benægte, at det er et selvstændigt problem.«

Men kan du overhovedet vide, om smitten blandt indvandrere skyldes, at de er ligeglade med corona-anbefalingerne?

»Vi har i hvert fald set flere eksempler på, at de ikke har fulgt anbefaleringer og forbud, da coronaen hærgede i foråret,« siger han med henvisning til sager om en fællesbøn i Aarhus og flere muslimske begravelser.

Det er velkendt, at mange beboere i ghettoerne har sværere ved orientere sig i 'myndigheds-Danmark', bl.a. på grund af dårlige danskkundskaber. Spiller det ikke ind?

»Men det argument holder ikke. Corona er en global pandemi, og medierne laver ikke andet end at skrive og fortælle om corona. Så der er ingen undskyldning for ikke at være informeret.«

En anden forklaring kan være, at danskere af anden etnisk herkomst generelt bor tættere i lejligheder, hvor det er sværere at holde afstand?

»Det er også korrekt. Men jeg nægter simpelthen at tro, at det er hele forklaringen,« siger Peter Skaarup.