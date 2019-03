»Det er et luksusfængsel.«

Så kort og præcist beskriver Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, forholdene i Danmarks nyeste fængsel, Storstrøm Fængsel.

Det sker, efter han har set uddrag af Stations 2's nye program 'Fængslet'.

»Jeg får en klump i maven, når jeg ser de her dybt kriminelle mennesker omtale værelserne som suiter, at de spiser hummer til en fest, og hvis de bliver lidt trætte af det hele, kan de altid lige tage et spil badminton,« siger han til B.T.

Kunstneren John Kørner har dekoreret sportshallen, hvor der er både håndboldmål, basketkurve og mulighed for at spille badminton. Foto: Mads Claus Rasmussen

I programmet kan man se, hvordan Storstrøm Fængsel, der er et lukket fængsel, faktisk fungerer som en lille landsby.

Optagelserne viser eksempelvis de indsattes pæne celler og toilet, en indsat, der spiller badminton i fængslets sportshal, og også den indsatte Joachim Brande, der spiser en hummer på sin fødselsdag – et måltid, han dog har sparet op til at kunne købe.

Og netop 31-årige Joachim Brande fortæller også om, hvor glad han er for forholdene:

»Du kan jo ikke bede om mere,« siger han ifølge TV 2.

Cellerne i Storstrøm Fængsel er på 12,8 kvadratmeter og har eget toilet og bad. Foto: Mads Claus Rasmussen

De indsatte har blandt andet adgang til en købmand, en kirke og en sportshal, ligesom de både kan arbejde og har mulighed for at tage en uddannelse.

Desuden har de indsatte eget bad, toilet, et 22-tommers tv, et langt vindue, garderobe og et lille køleskab i deres celle på 12,8 kvadratmeter.

Og det er de forhold, Peter Kofod, der tidligere selv har besøgt fængslet, slet ikke finder passende.

»Det falder mig virkelig for brystet, og jeg synes, det er dybt stødende,« siger han.

Udendørs idrætsfaciliteter i Storstrøm Fængsel. Foto: Mads Claus Rasmussen

Institutionschef i Storstrøm Fængsel på Falster Michael Gjørup fortæller til Station 2, at målet med fængslet, der har kostet en milliard kroner, har været at bygge et 'humant fængsel med gode rammer for indsatte og ansatte'.

Forskere har tidligere også beskrevet, hvordan risikoen for gentagelseskriminalitet falder, hvis rammerne for afsoning forbedres og er mere lig virkeligheden.

Men Peter Kofod mener ikke, at Storstrøm Fængsel er en afspejling af, hvordan virkeligheden ser ud, men nærmere ligner noget, som danskere betaler mange penge for at have på deres ferier.

»Det er jo ikke ligefrem Guds bedste børn, der sidder i det fængsel. De sidder inde for hård kriminalitet, og derfor synes jeg, det er dybt uretfærdigt, at det er den her måde, man håndterer det på,« siger retsordføreren.

Storstrøm Fængsel fra luften. Foto: TV 2

Dansk Folkepartis retsordfører vil derfor tage fat i justitsministeren, Søren Pape Poulsen (K).

»Jeg vil tage det her op med justitsministeren, for jeg regner ikke med, at det er sidste gang, vi bygger et nyt fængsel i Danmark. Og for mig at se, så er det væsentligt, at den nye superarrest, vi skal have, ikke udvikler sig til et hotelprojekt som det, vi har haft gang i på Falster.«

Første afsnit af Station 2-programmet 'Fængslet' bliver sendt den 28. marts på TV 2.

Allerede nu kan du dog se afsnittet på TV 2 PLAY.