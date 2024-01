29,5 milliarder kroner.

Så meget ser den samlede regning for nedlæggelsen af minkerhvervet under coronakrisen nu ud til at løbe op i. Og det vækker harme på Christiansborg.

De Konservatives landbrugs- og fødevareordfører, Per Larsen, giver overfor TV 2 udtryk for, at han er 'rystet' over at regningen nu er blevet mere end seks milliarder dyrere end hidtil antaget.

»Jeg kan næsten ikke sætte ord på det. Det er virkelig voldsomt, at det bliver så dyrt. Det er skandaløst,« siger Per Larsen til TV 2.

De Konservative var ikke med i aftalen om erstatning til minkavlerne, som blev indgået i januar 2021 af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance.

I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkerhverv, og dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten – og den bliver nu over seks milliarder kroner højere end først ventet.

6,3 milliarder kroner for at være helt præcis.

»De første 51 afgørelser fra Taksationskommissionen er nu landet. Der kan Fødevarestyrelsen se, at de erstatningsniveauer, der ligger i de afgørelser, er højere end tidligere vurderet,« siger fødevareminister Jacob Jensen (V) til Ritzau.

»Det er selvfølgelig stadig et skøn, fordi vi kommer jo først i mål, når vi har alle afgørelserne færdiggjort. Men det her er et bedre skøn, end det vi havde tidligere,« tilføjer ministeren.

Jacob Jensen orienterede i oktober 2023 Folketinget om, at udgifterne til erstatningerne ville blive højere end først antaget. Den gang blev det vurderet til at være omkring to milliarder højere.

Men det blev altså mere end det tredobbelte.

Udgiften til erstatning til minkavlerne og branchens følgeerhverv samt til myndighedsopgaver vil nu udgøre cirka 24 milliarder kroner.

Samlet set vil udgifterne udgøre cirka 29,5 milliarder kroner. Det udgøres blandt andet også af udgifter i forbindelse med nedrivningsopgaver.

Det er skatteborgerne, der skal betale for nedlukningen af minkerhvervet, og ministeren kan godt forstå, hvis folk synes, 'at det er rigtig mange penge'.

»Men jeg håber også, at folk synes, at det er rimeligt, at hvis man får fjernet sit livsgrundlag, at man bliver eksproprieret af staten, at man så helt grundlovssikret skal have en erstatning, der svarer til det tab, man har lidt,« slutter fødevareministeren.

Fordelt ud over den danske befolkning, svarer den samlede udgift for nedlukningen af minkerhvervet på 29,5 milliarder kroner til knap 5.000 kroner per dansker.