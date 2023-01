Lyt til artiklen

»Vi har i Venstre skældt Mette Frederiksen ud for at være magtfuldkommen, men nu har vi fået en endnu mere magtfuldkommen regering.«

Sådan lyder det fra en rystet Birthe Rønn Hornbech, som B.T fanger over telefonen efter hendes udmeldelse fra Venstre.

»Den liberale grundholdning bliver fuldstændig skudt ned, når man, og så oven i købet midt i overenskomstforhandlingerne, går ind og dekreterer en fridag ved lov, og man samtidig vil mase den igennem uden en reel høringsfrist og uden en folkelig debat,« siger den tidligere minister og fortsætter:

»Jeg havde håbet på, at Venstre ville være et alternativ til Mette Frederiksen, så det ville være slut med den magtfuldkommenhed, og det kommer helt bag på mig, at man vil forsøge at trumfe et dekret, som er så uliberalt, når vi altid er gået ind for den danske model og for frihed for arbejdsmarkedet.«

Udviser Jakob Ellemann magtfuldkommenhed?

»Han går jo ud og siger, at hvis ikke man stemmer for det, så vil han slet ikke forhandle med folk om forsvarsforliget. Jeg er rystet, simpelthen. Det kommer fuldkommen bag på mig.«

Spørger man den tidligere Venstre-minister, er det klart, at afskaffelsen af store bededag var den sidste dråbe før en udmeldelse.

»Det begynder at tage totalitære skridt. Det er uliberalt, og det er totalitært, når man blander det åndelige og det verdslige,« siger hun og fortsætter:

»Det er det ved at blive i Danmark, når man ikke kan skelne mellem, hvad der hører under staten og under kirken. Det er fuldstændig fatalt for mig. Det er uventet. Jeg kan slet ikke fatte, hvordan Venstre kan gøre det.«

Du lægger meget vrede på Venstre …

»Jeg er ikke vred, jeg er skuffet. Jeg er meget ulykkelig og ked af, at jeg skal melde mig ud, men jeg kan på den anden side heller ikke forsvare at blive ved med at være i et parti, der har vist sig, at de står for det for det stik modsatte.«

»Det er så åbenbart nye tider i Venstre, men det er så åbenbart uden mig.«

Kommer Jakob Ellemann til at køre Venstre i sænk?

»Det afhænger jo af, hvis der er folk, der mener, at Venstre skal være det, som man nu dekreterer, så bliver det ikke skudt i sænk, men så bliver det et andet parti.«

Et parti, du ikke vil være en del af?

»Nej, det kan jeg under ingen omstændigheder. Jeg er meget bundet af traditioner, og jeg mener udmærket, at man kan udvikle sig som et moderne parti, men holde de gamle frihedstraditioner i hævd. Det har man ikke gjort her. Man har fuldstændig forrådt frihedens grund.«

Hvornår begyndte du at lege med tanken om at melde dig ud af Venstre?

»Jeg var meget positiv overfor den nye regering, men allerede da de tre ledere inden regeringsgrundlaget var fremme i medierne, tænkte jeg, at der ikke var noget nyt. Det er åndeløst, og det er tandløst,« siger den tidligere minister og fortsætter:

»En ting er, at man er uenig, men det er slet ikke det, det handler om. Det er, som om hver gang, Venstreministrene har åbnet munden, så er det blevet værre og værre.«

Venstres politiske ordfører Morten Dahlin siger i et skriftligt svar til Ritzau, at han er ked af Birthe Rønn Hornbechs holdning til forslaget.

Den politiske ordfører fortæller, at forslaget skal ses i sammenhæng med behovet for at styrke forsvaret.

»Den slags forslag er meget ofte upopulære, og vi synes da heller ikke, det er sjovt at afskaffe en helligdag, men lederskab handler ikke om at gøre det populære,« siger han til Ritzau.