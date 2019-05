Bølgerne gik mere end højt onsdag aften i Aftenshowet på DR1, hvor Stram Kurs-formanden Rasmus Paludan blandt andet kaldte den tidligere CD-formand Mimi Jakobsen for 'nazisvin' på direkte tv.

»Det er uhørt, og jeg vil ikke finde mig i det,« siger Mimi Jakobsen efterfølgende til B.T. Hun fortæller desuden, at hun politianmelder sagen.

Rasmus Paludan havde ikke længe inden haft et udbrud mod Mimi Jakobsen.

Det skete, efter Mimi Jakobsen havde sagt, at hun ser mindelser om det, der skete i 1930'ernes Tyskland i Rasmus Paludan og Stram Kurs.

Det fik den kontroversielle partileder til at fare i flint.

»Hun minder mig mest om Adolf Hitler i hele verden. Du er selv et nazisvin,« sagde Rasmus Paludan, der også bad Mimi Jakobsen om at forlade DRs studie.

Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs. Foto: Asger Ladefoged

Efterfølgende fangede B.T. Mimi Jakobsen til en kommentar.

»Han skal ikke kalde mig nazisvin. Jeg kaldte ham ikke for nazist. Jeg sagde, at han mindede mig om 30'erne. Ikke at han er nazist. Jeg kender ham ikke.«

»Lige da han sagde det, tænkte jeg: 'Det sagde han ikke'. Og så besluttede jeg mig for bare at forholde mig helt roligt,« uddyber Mimi Jakobsen.

Netop onsdag aftens udgave af Aftenshowet havde allerede fået en del omtale.

Ikke mindst fordi den tidligere Venstre-minister Søren Pind på Twitter havde været ude og skrive, at han havde sagt nej til at deltage i programmet, da Rasmus Paludan skulle i studiet.

Og netop fordi nogle personer havde sagt nej til at være i studie med Rasmus Paludan, havde Mimi Jakobsen sagt ja.

»Jeg tager dybt afstand fra det, han siger. Men jeg havde jo sagt ja til at være der - ikke mindst fordi andre havde sagt nej.«

Er det noget af det værste, du har oplevet i din tid i dansk politik?



»Ja, det er det. Jeg er engang blevet kaldt tøjte og landsforræder af Preben Møller Hansen fra Fælles Kurs, da lagde jeg sag an og vandt.«

Vil du lægge sag an mod Rasmus Paludan?

»Jeg skal have meget gode råd fra advokat for ikke at lægge sag an,« siger Mimi Jakobsen, der bekræfter, at hun vil politianmelde sagen.