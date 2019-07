Danmark har tabt en sag ved EU-Domstolen, der kan få vidtrækkende konsekvenser for dansk udlændingepolitik.

Så klar er holdningen hos både ministeren på området og Dansk Folkeparti.

Hos sidstnævnte er man rystet over afgørelsen fra domstolen, som kort fortalt betyder, at Danmark har handlet i strid med EU-reglerne ved at nægte nogle tyrkere familiesammenføring med henvisning til det danske tilknytningskrav.

»Det er et attentatforsøg på den danske lovgivning og udlændingepolitik,« siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, til B.T.

»Ministeren på området, Mattias Tesfaye, har tidligere kaldt det for en potentiel bombe under vores politik. Og nu forventer jeg selvfølgelig, at han vil arbejde for, at den bombe ikke går af. Derfor kalder jeg ham i samråd om sagen,« uddyber Messerschmidt.

Mattias Tesfaye brugte netop bombe-allegorien om sagen, da han sad i opposition.

Bomben, hvis den sprænges, består i, at helt op til 8.000 sager om familiesammenføring fra Tyrkiet kan blive genåbnet.

Dermed kan de berørte familier potentielt få sammenføring og muligheden for at bosætte sig i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil nærlæse dom fra EU-Domstolen, der har underkendt afvisninger af danske familiesammenføringer, før han vil vurdere konsekvenser af sagen i et bredere perspektiv. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil nærlæse dom fra EU-Domstolen, der har underkendt afvisninger af danske familiesammenføringer, før han vil vurdere konsekvenser af sagen i et bredere perspektiv. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mattias Tesfaye fortæller da også til Ritzau, at sagen er en, som har holdt og fortsat holder ham vågen om natten:

»Jeg er godt nok ny minister på området. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har fulgt sagen igennem længere tid. Og jeg vil da også godt indrømme, at jeg har sovet uroligt i nat,« siger Mattias Tesfaye.

»Jeg er ærgerlig over, at vi har fået dommen imod os. Nu skal ministeriet have tid til at nærlæse dommen, før jeg kan udtale mig om de nærmere konsekvenser,« uddyber han.

Mattias Tesfayer slår dog fast, at Danmark vil rette sig efter domstolens afgørelse.

Årsagen til, at EU-Domstolen har dømt, som den gjorde onsdag, skal findes i en gammel aftale fra 1963 mellem EU og Tyrkiet.

Aftalen betyder, at tyrkiske statsborgere i et vist omfang har samme rettigheder i EU som EU-borgere.

Og dermed skal familiesammenføring også opretholdes - også i Danmark, selvom vi har et retsforbehold.

Netop retsforbeholdet, som først kom ind med vores 'nej' til Maastricht-traktaten i 1992, undergraves af, at der i 1980 kom et tillæg til aftalen mellem EU og Tyrkiet, som siger, at EU-lande ikke kan lave nye aftaler, som undergraver aftalen.