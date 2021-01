Formanden for Venstre i Varde Kommune, Lotte Højmark Tang, er søndag gået i pressen for at fortælle, at Venstre lokale organisation har gennemgået 400 nye medlemskaber på baggrund af vedvarende rygter om svindel.

Rygterne handler om, at en bejler til posten som Venstres borgmesterkandidat til kommunalvalget til efteråret i strid med reglerne skal have lovet gratis medlemskab til gengæld for vedkommendes stemme i mandagens kampvalg om at blive Venstres borgmesterkandidat i Varde Kommune.

»Jeg kan ikke tro, at nogen har gjort sådan, men når der går rygter, er vi nødt til at undersøge det, og vi har valgt at gå i pressen med det, fordi der skal være gennemsigtighed,« siger formand for Venstre i Varde Kommune, Lotte Højmark Tang, til JydskeVestkysten.

Hun har bedt alle lokale vælgerforeninger om at indsende dokumentation for alle indbetalinger.

Tina Agergaard Hansen, bejler til borgnmesterkandidat-posten i Varde Kommune. Foto: PR-foto Vis mere Tina Agergaard Hansen, bejler til borgnmesterkandidat-posten i Varde Kommune. Foto: PR-foto

De fem bejlere til at blive Venstres borgmesterkandidat i Varde Kommune – Peder Foldager, Connie Høj, Mads Sørensen, Tina Agergaard Hansen og Line Berner – afviser alle som en beskyldningerne over for JydskeVestkysten.

»Jeg synes, det er ærgerligt, der går rygter om det, og jeg håber ikke, det har noget på sig,« siger Peder Foldager.

Gratis medlemskab er ulovligt ifølge partiets vedtægter.

Men det er ikke ulovligt, hvis en af de fem kandidater har betalt andre for at melde sig ind, eller hvis andre gør det.

Og gennemgangen har nu vist, at det har fundet sted. Selvom det ikke er ulovligt, er det ifølge den lokale V-formand usympatisk og uordentligt.

Ingen af de fem bejlere til posten som Venstres borgmesterkandidat vil over for JydskeVestkysten vedkende sig at have betalt for andres medlemskab.

»Jeg bliver lidt rystet over rygterne, for det er vigtigt, det foregår ved ordentlighed, og det er det jo ikke, hvis der er betalt for stemmer. Det tager jeg på det kraftigste afstand fra,« lyder det eksempelvis fra Tina Agergaard Hansen.