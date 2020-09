Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) beskyldes nu af en russisk politiker for at voldtage en 15-årig pige og slippe godt fra det.

Det skriver 'DR Detektor'.

»Den danske udenrigsminister voldtager en 15-årig pige fra partiet, og han siger bare undskyld, og så er det det. Der sker absolut intet andet,« sagde politikeren Aleksej Zjuravljov mandag i tv-programmet '60 minutter' på russisk stats-tv, skriver DR.

Det kan ses i klippet øverst i artiklen.

Politikeren sidder i det russiske parlament som leder af det nationalkonservative parti Rodina.

Sagen om Jeppe Kofod fra 2008 er igen blusset op, efter Det Radikale Venstre udtalte, at de aldrig ville have udnævnt Kofod som minister, når han havde haft sex med en 15-årig pige fra DSU ved et påskeseminar, hvor Kofod var gæsteunderviser.

»Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft,« sagde ligestillingsordfører Samira Nawa til B.T.

Sidenhen har B.T. afsløret, at pigen få uger inden påskeseminaret havde været i folkeskolepraktik hos Socialdemokratiet på Christiansborg.

De nye oplysninger medførte, at Enhedslisten nu også udtalte, at de heller ikke havde sat Kofod på ministerholdet.

»Personligt ville jeg ikke have udpeget ham. Hvis jeg var statsminister, havde jeg ikke udpeget en socialdemokrat og ikke udpeget en mand med sådan en sag på nakken. Jeg håber, Socialdemokratiet tager afstand til det her på det kraftigste,« sagde retsordfører Rosa Lund.

Samme aften, torsdag 17. september, stillede Jeppe Kofod op til interview med DR og TV 2, hvor han undskyldte for sagen.

'Detektor' har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til de russiske udtalelser om sagen fra 2008, hvor Jeppe Kofod hverken blev tiltalt eller dømt for voldtægt.

»Det er velkendt, at der fra russisk side spredes disinformation om forhold i Danmark og andre lande. Udenrigsministeriet har ikke yderligere at tilføje til de konkrete udtalelser,« skriver ministeriet til 'DR Detektor'.

Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger til 'Detektor', at beskyldningen fra den russiske politiker kan skyldes, at Danmark blander sig i russiske interesser, for eksempel i balladen om den russiske gasledning Nord Stream 2.