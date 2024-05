PET og FE har øje på påvirkning fra fremmede stater af dansk EU-valg, som dog vurderes mindre sandsynligt.

Det er meget sandsynligt, at Rusland vil forsøge at påvirke det kommende valg til EU-Parlamentet i udvalgte lande.

Truslen er dog umiddelbart ikke størst mod Danmark.

Det oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i en fælles trusselsvurdering i forbindelse med valget.

Det vurderes som værende mindre sandsynligt, at efterretningstjenester i stater som Rusland og Kina vil gennemføre en koordineret og systematisk påvirkningskampagne mod det danske valg til EU-Parlamentet.

Det skyldes sandsynligvis, at landene betragter Danmark og den danske befolkning som mindre modtagelige over for russisk og kinesisk påvirkning til valget.

Selv om risikoen for en koordineret påvirkningskampagne fra fremmede stater er mindre sandsynlig, er PET og FE fortsat opmærksomme.

- Det er muligt, at de russiske efterretningstjenester gennemfører en hurtig, målrettet påvirkningsoperation i Danmark, hvis der op til valget opstår en mulighed for med begrænsede midler at opnå en stor effekt, siger Anders Henriksen, der er kontraspionagechef i PET, i meddelelsen.

PET og FE vurderer, at det er muligt, at der fra russisk og kinesisk side kan ske enkelte forsøg på at påvirke valget i Danmark.

Det vil kunne komme til udtryk gennem falske profiler på sociale medier, der vil forsøge at påvirke synet på forskellige kandidater.

Efterretningstjenester i både Rusland og Kina vurderes at have betydelige ressourcer og omfattende kapaciteter til at udøve påvirkningsvirksomhed.

Ifølge trusselsvurderingen foregår der generelt løbende påvirkningskampagner fra både russiske og kinesiske efterretningstjenester målrettet europæiske borgere og beslutningstagere.

Som modsvar til cybertrusler fra blandt andet Rusland har forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) op til EU-valget 9. juni fastslået et ønske om en såkaldt cyberbrigade i EU.

Ved at etablere en hær af specialister på cyberområdet vil europæiske lande i højere grad kunne bekæmpe hybride trusler i fremtiden.

/ritzau/