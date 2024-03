24. februar 2022 invaderede Rusland naboen Ukraine. Toårsdagen markeres lørdag foran Ruslands ambassade.

Gardinerne på den russiske ambassade i København er rullet ned lørdag eftermiddag, mens der foran ambassaden er demonstration for Ukraine.

Demonstrationen finder sted på toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Her holder en række prominente politikere taler. Heriblandt forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, og overborgmesteren i København, Sophie Hæstorp Andersen (S), holder taler.

Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, er ligeledes mødt op foran ambassaden for at følge demonstrationen.

- Vi havde selvfølgelig også fra Enhedslisten tilbudt at tale til demonstrationen - men skidt pyt - det vigtige er, at så mange på tværs af politiske skel bakker op om demonstrationen, skriver Dragsted på det sociale medie X efter Hummelgaards tale.

Inden sin tale udtalte Peter Hummelgaard blandt andet følgende til TV 2:

- Det her er en dato, der kræver, at vi alle har en smule eftertænksomhed og tænker på, hvad ukrainerne gennemlever hver eneste dag og har skullet gennemleve de seneste to år.

Troels Lund Poulsen fremhæver i sin tale ifølge Berlingske, at Danmark om et par måneder overdrager de første F-16-kampfly til Ukraine. De skal flyves af ukrainske piloter, der lige nu bliver trænet i Danmark.

- Så trist, at vi kan markere to års brutal krig. Men glædeligt, at Ukraine er i stand til at slå tilbage, skriver forsvarsministeren på X efter talen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lagde fredag på X en video op fra træningen på flyvestationen i Skrydstrup. Her fortalte en ukrainsk pilot med kodenavnet "Moonfish" om træningen.

Det var egentlig meningen, at Ukraine skulle have modtaget kampflyene omkring årsskiftet. Men leverancerne er blevet udskudt. Torsdag fortalte Troels Lund Poulsen mere om leverancerne.

Det har været svært at fastsætte en præcis dato for leveringen af flyene, fordi en række betingelser skal være opfyldt.

Det nødvendige personel skal være færdiguddannet, ligesom den "fornødne logistik og infrastruktur" skal være i orden i Ukraine, lød det blandt andet. Men hvis alt forløber som planlagt, kan flyene altså komme til sommer.

Det er uvist, hvor mange der er dukket op til lørdagens demonstration foran den russiske ambassade i København. Men arrangørerne forventer, at der kommer op mod 2000 demonstranter.

Det er kandidater til Europa-Parlamentet Mads Strange (LA) og Magnus Barsøe (S), samt organisationerne Frihed for Ukraine og AUD (Association af ukrainere i Danmark, red.), der står bag demonstrationen.

