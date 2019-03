Personer fra Ruslands militære efterretningstjeneste (GRU) og føderale efterretningstjeneste (FSB) forsøgte i begyndelsen af 00’erne at rekruttere Marie Krarup i Moskva, kort efter hun var stoppet som assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Rusland.

Radio24syv har i flere måneder undersøgt sagen og talt med en række centrale kilder, der uafhængigt af hinanden bekræfter oplysningerne.

Derudover har Radio24syv samarbejdet med det britiske netmedie Bellingcat.

Ifølge Radio24syvs oplysninger ville russiske efterretningsofficerer fra GRU og FSB have Marie Krarup til at udføre en konkret opgave, som bestod i at udlevere informationer om en ansat i Forsvaret i Danmark og undersøge vedkommendes netværk i Rusland.

Radio24syv er bekendt med identiteten på den pågældende person, som ikke ønsker at udtale sig.

Marie Krarup afviste imidlertid de russiske officerer og indberettede episoden til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark, erfarer Radio24syv.

Marie Krarup, der siden 2011 har været medlem af Folketinget, ønsker ikke at udtale sig om sagen.

'Ingen kommentarer,' skriver hun i en mail.

Heller ikke ledelsen hos Dansk Folkeparti ønsker at kommentere sagen.

Ifølge Radio24syvs oplysninger fandt rekrutteringsforsøget sted i Sejrsparken i Moskva kort efter, at Marie Krarups ansættelse på den danske ambassade i Moskva ophørte.

Her var hun ansat som assisterende forsvarsattaché fra 1998-2001.

Ifølge Radio24syvs oplysninger havde Marie Krarup en aftale om at mødes med en GRU-officer, som hun kendte fra sit arbejde på ambassaden.

Men GRU-officeren havde følgeskab af FSB-officerer ved mødet i parken.

Radio24syv er bekendt med identiteten på den pågældende GRU-officer, som blandt danske og udenlandske diplomater blev kaldt ”Sasha”.

Det er uvist, hvad FE’s undersøgelse af rekrutteringsforsøget i Sejrsparken konkluderede, og om sagen dengang fik et efterspil for Marie Krarup.

Sagen har dog ikke ligget stille siden.

Ifølge Radio24syvs oplysninger har det danske efterretningsvæsen set på sagen igen inden for de senere år, mens Marie Krarup har været folketingsmedlem og forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

Radio24syv kender imidlertid ikke omstændighederne af den nyere gennemgang af sagen.

Hverken Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller Forsvarets Efterretningstjeneste ønsker at kommentere sagen eller svare på, hvordan sagen har været behandlet.

Heller ikke justitsminister Søren Pape Poulsen (K) eller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker at kommentere sagen.

Marie Krarup er i dag bl.a. medlem af Udenrigspolitisk Nævn og NATO’s parlamentariske forsamling og har i de senere år været en markant stemme i debatten om Rusland.

Radio24syv har forelagt forløbet for to eksperter med speciale i Rusland.

Flemming Splidsboel, der er seniorforsker i russisk inden- og udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, kalder sagen interessant.

Han vil dog ikke på baggrund af oplysningerne konkludere, at de russiske efterretningstjenester i forvejen havde haft længerevarende kontakt til Marie Krarup.

»Men det vil være usædvanligt, at man beder om den slags første gang. Normalt vil den fremmede tjeneste forsøge at opbygge et tillidsforhold først, inden man så beder om typisk offentligt tilgængeligt materiale, inden man så senere beder om fortroligt materiale. Det sker normalt ikke i ét hug,« siger han.

Professor Mark Galeotti fra The Royal Services Institute, en britisk tænketank, siger, at der ikke er noget overraskende i, at de russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere en dansk forsvarsmedarbejder.

»Vi ved, at russerne energisk og ihærdigt prøver at kultivere og rekruttere potentielle aktiver, også med et øje for at kunne udnytte dem i fremtiden. De anser enhver i en diplomatisk stilling for at være et naturligt mål,« siger Galeotti, der har forsket i Ruslands moderne historie og russisk sikkerhedspolitik i årtier.

Radio24syv har forgæves forsøgt at få kommentar fra de russiske efterretningstjenester via den russiske ambassade i Danmark og Ruslands Forsvarsministerium.