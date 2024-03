Indtil det såkaldt "rigtige arbejde" genoptages i Arktisk Råd, stopper Rusland sine årlige betalinger.

Rusland stopper sine årlige betalinger til Arktisk Råd.

Det melder landets udenrigsministerium til det russiske nyhedsbureau RIA, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

Rusland suspenderer betalingerne, indtil det "rigtige arbejde" bliver genoptaget i rådet, lyder det.

- I øjeblikket er Ruslands betalinger af årlige bidrag til Arktisk Råds budget blevet suspenderet indtil genoptagelsen af det rigtige arbejde med deltagelse af alle medlemslande, siger ministeriet til RIA.

Rusland overvejer dog ikke for nuværende at forlade rådet, lyder det fra Ruslands udenrigsministerium.

Møderne i Arktisk Råd blev sat midlertidigt på pause efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvor meget Rusland betaler til rådet.

Rådet blev stiftet i 1996 og består af USA, Canada, Rusland, Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Danmarks udenrigsministerium.

Pausen blev aftalt af Danmark og de seks andre medlemsstater i Arktisk Råd ud over Rusland.

I Arktisk råd drøfter medlemslandene arktiske anliggender. Det gælder eksempelvis miljøbeskyttelse, klima, sundhed, marint samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis.

I juni 2022 - efter arbejdet i rådet var blevet sat på pause i marts samme år - besluttede Danmark og de øvrige medlemmer ud over Rusland at genoptage en begrænset del af samarbejdet.

Det drejede sig konkret om samarbejdet i de projekter under rådets seks arbejdsgrupper, hvor der ikke er russisk deltagelse.

I sidste uge skrev det russiske nyhedsbureau Tass ifølge Reuters, at Maria Zakharova, som er talsperson for det russiske udenrigsministerium, også udtalte sig om Arktisk Råd.

Herfra lød det, at hvis rådet "udvikler sig til en institution, som er uvenlig over for Rusland", så vil Rusland overveje, om det skal forblive medlem.

/ritzau/