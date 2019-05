En af de færøske repræsentanter i Folketinget ser efter valget ud til at blive en støtte til Lars Løkke (V).

Færingerne har to repræsentanter i Folketinget, og efter det kommende valg ser der ud til at komme en Løkke-støtte i Folketinget. Altså en opbakning til den siddende statsminister.

Den anden plads, som tilfalder Færøerne, ventes at blive enten en socialdemokrat eller en repræsentant uafhængig af blokpolitik.

Ifølge en ny rundspørge, der er foretaget af det færøske analyseinstitut Spyr.fo, bliver det borgerlige Sambandsparti valgets vinder med 25,3 procent af stemmerne.

Målingen er foretaget den 8. maj. I alt har 500 repræsentativt, tilfældigt udvalgte personer over 18 år deltaget. Den statistiske usikkerhed er på mellem 1,3 og 3,8 procentpoint.

Sambandspartiet går ind for rigsfællesskabet og er tilknyttet Venstre.

Den anden plads i Folketinget vinder enten Uafhængighedspartiet Tjoðveldi, hvis hovedformål er fuld færøsk selvstændighed, eller det færøske socialdemokrati.

Af rundspørgen fremgår det, at der er næsten dødt løb mellem de to partier. Uafhængighedspartiet står til at få 23,7 procent af stemmerne, og Socialdemokratiet får 23,6 procent.

Den forgangne valgperiode har Færøernes to pladser været besat af Magni Arge fra Uafhængighedspartiet og Sjurður Skaale fra Socialdemokratiet.

Sidstnævnte gør det klart, at hans parti fortsat bakker op om rød blok, mens Magni Arge siger, at Uafhængighedspartiet først og fremmest vil stå bag en regering, der støtter færøske interesser.

- Vi er uafhængige af partipolitik i Folketinget. Men skal vi vælge side, så bliver det for os et spørgsmål om, hvilken blok der tjener flest færøske interesser, siger Magni Arge.

Endnu et stort færøsk parti har en realistisk chance for tage en af de to pladser i Folketinget. Det er den konservative Folkeflok, der ifølge den politiske meningsmåling får opbakning fra 21,2 procent af stemmerne.

Færingerne skal til stemmeurnerne to gange i indeværende sommer.

Foruden at vælge to repræsentanter til Folketinget grundlovsdag har lagmand Aksel V. Johannesen (S) meddelt, at han vil udskrive lagtingsvalg, der skal afholdes 31. august. Til den tid har hans regeringskoalition siddet i fire år.

Interessen på Færøerne for lagtingsvalg er betydelig højere, end når det gælder folketingsvalg.

Ved seneste folketingsvalg var stemmeprocenten 65,6.

Ifølge den nye meningsmåling vil nogenlunde samme antal færinger gå til stemmeurnerne grundlovsdag.

Stemmeprocenten ved seneste lagtingsvalg i 2015 var 88,8. Den ventes også i slutningen af august at være høj.

/ritzau/