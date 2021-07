Efter måneder med forsinkelse efter forsinkelse sættes der nu ny turbo på den danske vaccinationsindsats.

Det fremgår af den opdaterede vaccinationskalender, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort.

Årsagen er simpel: De knap 1,2 millioner vacciner, Danmark netop har købt af Rumænien, barberer nemlig to uger af programmet.

Hvor danskerne i den sidste vaccinationsgruppe – 30 til 34-årige – i den gamle kalender stod til at være færdigvaccineret i anden uge af september, så er de ifølge den opdaterede plan allerede færdigvaccineret i slutningen af august.

Derudover er de 12-15-årige for første gang også inkluderet i vaccineplanen. Sundhedsstyrelsen besluttede sidste måned, at de også skal tilbydes vaccine.

I den nye plan vil de første i den yngste kategori blive inviteret til vaccination allerede i uge 29.

Samlet set vil alle danskere, der ønsker det, være blevet tilbudt en vaccine senest i uge 34.

I skrivende stund er 39,3 procent af danskere over 16 år færdigvaccineret. 67,6 procent har fået første stik og er delvist vaccineret mod coronavirus.

Sundhedsministeriet og Statens Seruminstitut, der har ansvaret for køb, opbevaring og distribution af vacciner, forventer, at de rumænske vacciner begynder at ankomme på dansk jord allerede fra denne uge.

Årsagen til, at Danmark har fået mulighed for at løbe vaccinerne fra Rumænien, er en overraskende lav vaccinationstilslutning i landet.

Vaccinationskalenderen er gentage gange blevet ramt af større forsinkelser. Det størst ryk skete i forbindelse med Sundhedsstyrelsens beslutning om at droppe vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & johnson fra vaccinationsprogrammet.

Det skete på grund af få tilfælde af blodpropper hos personer, der havde fået vaccinen. De er dog blevet tilbudt danskerne igennem en frivillig ordning.

