USAs tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, undskylder nu over for den danske befolkning.

»Undskyld Danmark. Sandhed og anstændighed kommer tilbage om 70,« dage skriver han på Twitter.

De 70 dage, han henviser til, er den tid der går, inden Joe Biden vil træde til som USAs næste præsident.

Indtil da vil ambassadøren i Danmark formentlig fortsat hedde Carla Sands, og det er hende Rufus Giffords undskyldning drejer sig om.

My husband died 5 years ago and Los Angeles, CA still sends him ballots. Americans should demand our elections are honest, fair and transparent. If we are going to sell Democracy around the world, we have to LEAD BY EXAMPLE! Demand clean elections! @realDonaldTrump⁩ pic.twitter.com/y0RsIoAGZ1 — Carla Sands (@CarlaHSands) November 8, 2020

8. november udsendte Carla Sands et tweet, hvor hun fremviste et billede af sin afdøde mands stemmeseddel og såede tvivl om det netop overståede præsidentvalg, hvor hendes nuværende chef Donald Trump tabte.

»Amerikanerne bør kræve valg, der er ærlige, fair og transparente,« skrev hun blandet andet på Twitter.

Tweetet har fået kritikken til at hagle ned over ambassadøren både herhjemme og i USA. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Derek Beach, har til B.T. kaldt udtalelsen vanvittig og skandaløs.

Som ambassadør under Obama-administrationen opnåede Rufus Gifford stor popularitet og medie-berømmelse i Danmark. Carla Sands har holdt sig mere i baggrunden. Giffords undskyldning til danskerne er da heller ikke blevet fulgt op af en undskyldning fra Carla Sands selv.