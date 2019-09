Den britiske flåde har besluttet at basere sine nye krigsskibe på samme danske design som Søværnets fregatter.

Efter årelangt tilløb har det britiske forsvarsministerium valgt at købe nye danskdesignede krigsskibe.

Valget er faldet på den britiske skibsproducent Babcocks fregatter, der baserer sig på et modulopbygget skibsdesign, som Odense-virksomheden OMT står bag.

Designet til den britiske flåde er en videreudvikling af de danske Iver Huitfeldt-fregatter, som Søværnet har tre af.

Briterne har med den nye kontrakt bestilt fem af de nye fregatter til en pris på omkring to milliarder kroner stykket.

Hvor stor en andel af købssummen, der ender hos den danske virksomhed, er uvist, da OMT endnu ikke ønsker andet end blot at bekræfte valget af det dansk-britiske projekt.

- Vi er glade for at være om bord, skriver det danske selskab i en kortfattet pressemeddelelse.

På Forsvarsakademiet mener militæranalytiker og orlogskaptajn Anders Puck Nielsen, at briternes valg er en solid fjer i hatten til Søværnets skibe.

- Det er et skulderklap til de danske Iver Huitfeldt-fregatter. De gør det også rigtig godt, så jeg mener, at det er et fornuftigt valg, briterne har taget, siger han.

Om det britiske valg af dansk design også vil gøre det lettere for Forsvaret at samarbejde med briterne i fremtiden, stiller Anders Puck Nielsen sig mere tvivlende over for.

- Det tror jeg ikke, betyder det store.

- Men det er klart, at de videreudviklinger af skibet, som briterne nok vil lave, også er noget, der i sidste ende kan komme Danmark til gode rent militært, siger han.

Produktionen af de nye skibe skal foregå på værfter i Storbritannien og ventes allerede at gå i gang senere i år.

Det første skib skal ifølge aftalen leveres i 2023.

/ritzau/