Snapstinget, et af Folketingets spisesteder, er blevet lukket, efter at der onsdag aften blev fundet en rotte.

Der er fundet en rotte i køkkenet ved Folketingets kantine Snapstinget på Christiansborg i København.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

Rotten blev fundet onsdag aften, og køkkenet er derfor blevet lukket.

- Den 22. januar om aftenen konstaterede Folketinget en rotte i køkkenet ved Snapstinget, der er et af spisestederne i Folketinget.

- Meyers, der står for kantinedriften i Folketinget, tilkaldte med det samme en ekspert i bekæmpelse af skadedyr, ligesom fundet blev anmeldt til fødevaremyndighederne, skriver Folketinget.

Køkkenet vil først blive genåbnet, når fødevaremyndighederne giver grønt lys for, at Meyers kan genoptage madlavningen.

Politikere og ansatte i Folketinget behøver dog ikke sulte til frokost. Der er nemlig også caféen Brydesen og yderligere en café i Provianten, hvor de kan købe frokost.

Alternativt kan politikerne også søge uden for Christiansborgs mure i søgen efter frokost.

Folketinget oplyser, at den mad, der serveres på de øvrige spisesteder, er produceret lokalt og derfor ikke har været i området med rotten.

Fredag foretages en ny undersøgelse af køkkenet. Herefter indføres en 48 timer lang karantæne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Kaspar Mørk Arianto, kommunikationsrådgiver hos Meyers, oplyser, at rotten blev fundet, da man blev opmærksom på en ovn, som ikke fungerede i køkkenet.

- Det lader til, at den (rotten, red.) har holdt til omme bag en ovn. Folketingets drift er blevet tilkaldt, fordi en ovn ikke har fungeret. Så har man så fundet ud af, at der er en rotte der, siger han.

- Vi har med det samme lukket det hele ned og fået skadedyrsbekæmper på, siger Kaspar Mørk Arianto.

Han fortæller, at rotten er blevet slået ihjel, efter at hunde har været i køkkenet for at jage den.

- Der er ingen tegn på, at rotten har været i kontakt med fødevarer før det, siger han.

/ritzau/