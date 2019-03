Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) er blevet single.

Det meddeler hun selv efter at rygterne om et brud med kæresten Jens Müller har floreret gennem længere tid.

Det skriver sn.dk.

Joy Mogensen og Jens Müller, som er tidligere tidligere turistchef og direktør i Erhvervsforum, har igennem en periode levet hver for sig.

Det førte til, at de igen og igen blev spurgt til deres forhold, når de hver især færdedes i Roskilde.

Derfor har parret nu valgt at gøre afslutningen på forholdet officiel.

Joy Mogensen blev forelsket i Jens Müller i efteråret 2013, hvor han var direktør i Erhvervsforum og chef for Roskildes turistorganisation VisitRoskilde.

De forsøgte at holde forholdet hemmeligt, men det kastede en sag og en afgørelse om inhabilitet af sig, idet Jens Müller som direktør for Erhvervsforum udførte arbejde for kommunen.

Joy Mogensen efter pressemødet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde torsdag den 21. februar 2019, hvor det blev annonceret, at Tour de France starter i Danmark i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Joy Mogensen efter pressemødet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde torsdag den 21. februar 2019, hvor det blev annonceret, at Tour de France starter i Danmark i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Parret boede sammen i flere år, men flyttede fra hinanden, da Jens Müller fik jobbet som turistchef i Vestsjælland i august 2017.

Herefter besluttede han og Joy Mogensen, at de blot ville være 'gode venner'.

Men først nu afslutter de officielt forholdet.

Joy Mogensen har været borgmester i Roskilde siden 2011.