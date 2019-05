Har du brevstemt til Folketingsvalget og i Roskilde Kommune, ligger muligheden åben for, at du kan stemme om.

Roskilde Kommune oplyser på deres hjemmeside, at en mulig fejlinformation angiveligt skulle være i omløb.

Kommunen er nemlig blevet gjort opmærksom på, at Borgerservice enkelte steder har fortalt borgere, at der ikke kan brevstemmes personligt til Folketingsvalget den 5. juni.

TV 2 Lorry skriver endvidere, at en datter til en ældre dame har klaget, fordi hendes mor fik af vide, at hun ikke kunne brevstemme personligt fra hendes hjem.

Og skulle ovenstående situation have fundet stedet, er det en klar fejl.

»Hvis det er sket, så er der tale om en beklagelig personlig fejl hos en medarbejder. Alle medarbejdere er blevet instrueret i, at selvom der ikke er kommet kandidatlister, kan man godt stemme personligt,« siger Henning Strange, der er juridisk chefkonsulent i Roskilde Kommune, til TV 2 Lorry.

Fejlen skyldes muligvis, at de endelige kandidatlister ikke ligger klar endnu, og derfor fremgår de ikke af den liste, som borgere indtil videre har fået.

Men Henrik Strange slår fast, at det er muligt at brevstemme personligt, selvom kandidatlisterne ikke ligger klar. Man skal blot kende kandidatens navn og parti. Spærregrænsen for at kunne brevstemme ligger den 1. juni, og i de efterfølgende dage er det ikke længere muligt at brevstemme.