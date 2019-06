Mette Frederiksen lover, at hun vil være børnenes statsminister. Her får hun brug for Rosenkrantz-Theil.

Det bliver Pernille Rosenkrantz-Theil, der skal forsøge at løfte en af statsminister Mette Frederiksens store mærkesager, nemlig børnene.

I forbindelse med regeringsdannelsen er Rosenkrantz-Theil blevet udnævnt til børne- og undervisningsminister.

Her kommer den nye minister til at spille en stor rolle, hvis Mette Frederiksen skal leve op til rollen som børnenes statsminister.

- En regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste store kapitel i børnenes historie. Det er derfor, at jeg i dag siger til alle børn i Danmark: Jeg vil være børnenes statsminister.

- Danmark skal være verdens bedste sted at være barn. Vi nåede ikke langt nok sidst, vi selv havde regeringsansvaret, sagde statsministeren på partiets kongres i 2018.

Som børne- og undervisningsminister kommer Pernille Rosenkrantz-Theil til at stå i spidsen for skoleområdet.

- Jeg kan ikke huske en dag i mit liv, hvor jeg ikke har tænkt på undervisningspolitik. Jeg er praktisk talt vokset op på et lærerværelse, siger hun.

I valgkampen har minimumsnormeringer i daginstitutionerne været et stort tema, hvor Enhedslisten og SF har presset på. Hvem der skal knække den nød, er lige nu et åbent spørgsmål.

Men sikkert er det, at det enten bliver Rosenkrantz-Theil eller social- og indenrigsminister Astrid Krag.

42-årige Rosenkrantz-Theil startede sin politiske karriere i Enhedslisten, men meldte sig ud af partiet i april 2008 på grund af intern uenighed i partiet om opstilling af den muslimske Asmaa Abdol-Hamid.

Socialdemokraten overtager ministerstolen efter Liberal Alliances Merete Riisager, der ikke genopstillede ved folketingsvalget.

/ritzau/