Rosa Lund fortryder ikke tweet om racistisk motiveret drab, selv om anklagemyndigheden afviser hadforbrydelse.

Natten den 23. juni i år blev en 28-årig mand tæsket og stukket ihjel med en kniv i Nordskoven på Bornholm.

I tiden efter var der mange spekulationer om, hvorvidt drabet var racistisk motiveret, da offeret havde en mor fra Tanzania og en far fra Danmark. Desuden havde den ene gerningsmand et hagekors tatoveret på benet.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, var en af dem, der hurtigt reagerede, da hun 24. juni skrev på Twitter:

- Tyder på, det var racistisk motiveret. Vi har brug for en massiv indsats mod racisme, lød det.

Fredag formiddag oplyser Bornholms Politi, at to brødre er tiltalt for at have dræbt deres kammerat.

Samtidig afviser anklagemyndigheden, at der var tale om en hadforbrydelse. Det skyldes brødrenes længerevarende venskab med den afdøde, oplyser politiet.

Men Enhedslistens Rosa Lund fortryder ikke sit tweet, siger hun.

Spørgsmål: Anklagemyndigheden afviser, at der var tale om en hadforbrydelse. Hvad tænker du om det tweet, du skrev?

- Jeg står stadig ved det. Jeg skrev meget bevidst, at "det tyder på" hadforbrydelser, og jeg konkluderede ikke noget. Det var helt bevidst, for det er ikke min opgave at konkludere noget.

Spørgsmål: Men var det ikke med til at tegne et billede, som nu viser sig at være helt forkert?

- Jeg må understrege, at jeg skrev "det tyder på". Jeg konkluderede ikke noget. Jeg synes jo, at det i den grad handler om, at vi har et problem hos politiet med hadforbrydelser. Der er meget få ressourcer til det, og jeg synes, at det er min opgave som politiker at sikre, at det kommer. Men det var meget bevidst, at jeg skrev, at det tyder på.

Spørgsmål: Men det har vist sig at være forkert. Skulle du ikke have ventet?

- Nej, for jeg skrev "det tyder på". Jeg synes, at hvis noget ligner en hadforbrydelse, så må man starte med at afklare, om det var dét, der var motivet, og noget tyder på, at det har anklagemyndigheden gjort, og så er de kommet frem til, at der ikke var tale om en hadforbrydelse.

/ritzau/