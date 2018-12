For syv år siden fik Enhedslistens profil Rosa Lund en chokerende besked af lægerne.

En besked, Rosa Lund indtil nu kun har delt med sine allernærmeste kolleger og venner, men nu står frem med: Hun lider af den uhelbredelige sygdom sklerose.

»Beskeden fejede fuldkommen benene væk under mig. Hvad nu hvis jeg aldrig kom til at bruge benet igen? Skulle jeg nu til at sidde i kørestol? Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at jeg for alt i verden ikke ville have, at andre skulle se mig som svag eller forkert. Og at jeg heller ikke havde lyst til at blive stemplet som ‘hende dér, der er syg’,« siger Rosa Lund til magasinet Main.

Det var i foråret 2011, at Rosa Lund som blot 24-årig fik diagnosen.

Hun havde efter en bytur undret sig over, at hun slæbte på sin venstre fod.

Dagen efter kunne hun knap bevæge benet, og det fik den unge politiker til at gå til lægen. Rosa Lund blev sendt til Rigshospitalet, og efter nogle prøver viste det sig, at hun led af sklerose.

Som konsekvens af sygdommen bliver Rosa Lund hurtigere træt, og hun har måttet vænne sig til at tage den mere med ro og tage flere hvil i dagligdagen.

Men hun nægter at lade 'den lortesygdom', som hun kalder sin sklerose, være en begrænsning.

Rosa Lund taler under et event, Enhedslisten afholdt umiddelbart før valget i 2011. Her blev hun som 24-årig valgt ind i Folketinget. (Foto: Marie Hald/Scanpix 2011) Vis mere Rosa Lund taler under et event, Enhedslisten afholdt umiddelbart før valget i 2011. Her blev hun som 24-årig valgt ind i Folketinget. (Foto: Marie Hald/Scanpix 2011)

Et halvt år efter at have fået den chokerende besked kom hun i Folketinget, hvor hun nu igen er at finde i et barselsvikariat for Johanne Schmidt-Nielsen.

»Jeg vil også gerne vise andre, at det at få sklerose ikke er verdens ende, og at vi hverken er forkerte eller stakkels. Og at det er okay, at vi ikke alle kan ræse af sted i det samme vanvittige tempo, som vores samfund efterhånden kører i,« siger hun.

Rosa Lund lider af en type sklerose, som kaldes attakvis-sklerose.

Det vil sige, at hun rammes af såkaldte attaker. Første gang gik det ud over Rosa Lunds venstre ben den forårsnat i 2011, og siden har hun været sygemeldt fra Folketinget efter at have fået et attak i venstre øje.

Blå bog: Rosa Lund Valgt for Enhedslisten i Københavns Storkreds.

Født den 4. december 1986. Opvokset på Nørrebro, hvor hun stadig bor.

Student fra Metropolitanskolen 2006.

Uddannet BA.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Politisk aktiv fra folkeskolen. I gymnasietiden aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Formand 2006-2007. Fra 2005 aktiv i Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF), hvor hun sad i ledelsen 2008-2010.

Sad i Folketinget for Enhedslisten fra 2011-2015. Blev valgt i Københavns Storkreds.

Siden marts 2018 har hun været barselsvikar i Folketinget for Johanne Schmidt-Nielsen. Kilder: Ritzau og Main

Som det er tilfældet for andre med samme diagnose ved Rosa Lund hverken hvornår eller hvor hun bliver ramt af attaker. Det er også individuelt, hvor hårdt sygdommen rammer.

Der findes ingen kur mod sklerose, men sygdommen kan ofte holdes nede med både medicinsk behandling og fysioterapi.

Rosa Lunds venstre ben fungerer i dag helt normalt.

Hun slæber stadig en anelse på det, men så lidt, at man kun bemærker det, hvis man ved det, fortæller hun.