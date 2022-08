Lyt til artiklen

Som blot 24-årig blev Rosa Lund valgt til Folketinget.

Da hun røg ud igen fire år senere, gjorde Enhedslisten-profilen noget, hun i dag indrømmer 'nok var lidt usundt'.

I et interview med Avisen Danmark fortæller Rosa Lund, at det tog hårdt på hende ikke at blive genvalgt i 2015.

Hun var kommet i Folketinget for første gang sammen med blandt andre Pernille Skipper og Stine Brix fire år forinden og følte sig pludselig ikke længere som en del af holdet, da det stod klart, at hun – i modsætning til de to andre unge, fremadstormende Enhedslisten-profiler – ikke blev genvalgt.

Overfor Avisen Danmark fortæller Rosa Lund, at det slog hende ud.

Og at hendes måde at tackle nederlaget på, ikke var helt hensigtsmæssig.

Hun begyndte at gå i meget byen – og drikke sig fuld.

»Ja, det var nok lidt usundt. Det var ikke sådan, at jeg bare var fuld hele tiden, men jeg besluttede, at nu måtte jeg gerne gøre alle de ting, man ikke nødvendigvis gør som folketingsmedlem, selv om man er meget ung. Jeg var 23, da jeg blev valgt, og da gik mine venner rigtigt meget i byen, men jeg skulle jo ligesom herind og lave alle muligt, forhandle med Christine Antorini og Morten Østergaard og hvem, der nu ellers var ministre,« siger Rosa Lund til Avisen Danmark.

I 2018 kom hun igen i Folketinget som barselsvikar for Johanne Schmidt-Nielsen, og i 2019 blev Rosa Lund igen valgt i Københavns Storkreds.

Tilbage i 2011 blev Rosa Lund som blot 24-årig diagnosticeret med en uhelbredelig sygdom, som holdes under kontrol, men ikke desto mindre påvirke hende i hverdagen. Det kan du læse meget mere om her.