Jens Rohde bliver kandidat for De Radikale på Frederiksberg, der håber, at han kan kapre borgerlige vælgere.

København. Europaparlamentarikeren Jens Rohde (R) er mandag aften valgt som folketingskandidat for De Radikale på Frederiksberg. Det oplyser Anne Eskildsen, der er formand for De Radikale på Frederiksberg.

Og hun lægger ikke skjul på, hvorfor kredsen har ønsket at få Jens Rohde som kandidat.

- Vi håber selvfølgelig på, at han kan trække nogle af de mere borgerlige stemmer - Venstre-folk, der ikke ved, hvad de vil. Som måske ikke føler, at de kan være med i Venstre længere, siger hun.

Jens Rohde har tidligere været et fremtrædende folketingsmedlem for Venstre. Han blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre i 2013, men i 2015 skiftede han til De Radikale i protest mod Venstres udlændingepolitik.

Det er netop den profil, De Radikale håber vil tiltrække liberale vælgere i København, der ikke længere kan genkende sig selv i Venstres linje, forklarer Anne Eskildsen.

Ud over Jens Rohde stiller blandt andre folketingsmedlem Ida Auken (R) op i Københavns Storkreds. Men Anne Eskildsen håber, at de begge - og måske endda en tredje R-kandidat - bliver valgt.

Jens Rohde bor i Viborg og var indtil i dag folketingskandidat dér. Men Anne Eskildsen mener ikke, at det er en ulempe, at han er jyde.

- Der er masser af jyder på Frederiksberg, siger hun.

