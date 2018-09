En ren S-regering holder ikke ret længe, mener De Radikales EU-parlamentariker, Jens Rohde.

Nyborg. Det er op til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at samle oppositionen mod VLAK-regeringen. Hun skal ikke splitte partierne til venstre for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det mener De Radikales EU-parlamentariker, Jens Rohde, der har en fortid som Venstres politiske ordfører under statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

- Socialdemokratiet vil gerne stille med en statsminister. Derfor skal de samle oppositionen. Hvis de gerne vil i regering, afhænger det af motivet, siger Jens Rohde.

- Hvis de vil føre politik udenom det parlamentariske grundlag og støtte sig til Dansk Folkeparti, så kommer en ren S-regering ikke til at holde ret længe.

Under Anders Fogh Rasmussen foreslog Venstre-politikere nogle gange at gå alene uden De Konservative. Det afviste Fogh blankt, påpeger Jens Rohde.

Siden Mette Frederiksen afviste De Radikale i sin grundlovstale, har to andre meldt sig som statsministerkandidater: Alternativets leder Uffe Elbæk og Enhedslistens leder Pernille Skipper.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så har dén, der gerne vil være statsminister, serveretten og -pligten til at samle oppositionen, siger Jens Rohde.

Spørgsmål: Skal De Radikale kræve en politisk aftale for at støtte Mette Frederiksen som statsminister?

- Det er klart. Hvis vi skal være parlamentarisk grundlag, skal vi også kunne se os selv i regeringsgrundlaget. Vi skal ikke stille ultimative krav, men komme med vores politik. Så må vi jo forhandle, siger Jens Rohde.

Alle - Uffe Elbæk, Pernille Skipper, Morten Østergaard og Mette Frederiksen - skal kunne se sig selv i den politiske aftale, mener han.

Under Fogh ville Dansk Folkeparti have færrest omkring forhandlingsbordet. Mens De Radikale ville have flest omkring bordet, forklarer Jens Rohde.

- Det bunder helt tilbage til Kanslergadeforliget i 1933. Dengang erkendte, S, V og R, at partierne skulle tåle hinanden i et parlamentarisk demokrati med en mindretalsregering, siger Jens Rohde.

