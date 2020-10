Jens Rohde har haft »en god lang snak med Sofie (Carsten Nielsen),« skriver TV2 op til dagens gruppemøde i Radikale Venstre.

Ifølge TV2, så har Rohde skrevet til sin kreds at han har talt med den nye politiske leder om krisen i partiet.

»Sofie rækker hånden ud - også til Ida (Auken, red.). Og det er nok for mig. Alt det andet er en køkkenmødding og historie, og det skal vi videre fra,« skriver Rohde blandt andet i sin orientering, som TV 2 har læst.

Han forklarer desuden, at hvis han, Ida Auken og eventuelle andre partimedlemmer bliver smidt ud, så kan de lave et nyt parti på fem minutter. Han uddyber dog, at det ikke er det, som nogen af dem ønsker.

Tidligere på ugen røg Radikale Venstres politiske leder og folketingsmedlem Ida Auken i totterne på hinanden helt åbent på sociale medier, da Ida Auken skrev, at Sofie Carsten Nielsen allerede for flere år siden var informeret om Morten Østergaards krænkelser.

Jens Rohde skrev selv, at hvis Ida Auken blev smidt ud, så gik han selv.

Kort inden mødet - som foregår et hemmeligt sted i København - er Rasmus Helveg set forlade Christiansborg på sin cykel. Ritzau er sat efter ham - også på cykel - for at finde ud af, hvor mødet finder sted henne.