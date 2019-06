Mette Frederiksen og hendes nye ministre var lige trådt ud ad døren på Amalienborg, da statsministerens søn Magne løb hende i møde med en buket blomster.

»Det at få en buket af min yngste, det er helt overvældende.«

Sådan sagde en rørt Mette Frederiksen umiddelbart efter, hun havde givet 13-årige Magne et kæmpe kram foran alle sine nye ministre.

Her slog hun også fast, at det var større for hende end at møde selveste Dronningen.

Efterfølgende satte Magne også ord på det hurtige kram til sin mor.

Mette Frederiksen får blomster af sin søn Magne, efter hun præsenterde den nye S-regering på Amalienborg i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har jo ikke set hinanden så overdrevent meget her på det seneste, så det var en masse kærlighed. Det var dejligt at se hende,« sagde han til TV2.

Ud over Magne var Mette Frederiksens bonusdatter Mathilde, far Flemming og kæreste også mødt op på Amalienborg Slotsplads for at tage imod og lykønske den nye statsminister.

Her satte Mette Frederiksens kæreste, Bo Tengberg, ord på, hvordan de får passet parforholdet i en travl hverdag:

Mette Frederiksen med sin søn Magne, sin far Flemming Frederiksen og bonusdatter Mathilde og sin kommende mand, Bo Tengberg, efter hun præsenterede den nye S-regering på Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det må vi tage med, at hun har et vigtigt job, hun skal udføre. Vi er gode til at tage os tid til hinanden og se hinanden, selvom vi har travlt,« fortalte Bo Tengberg, der arbejder som filmfotograf, til TV2.

Foran sine ministre havde Mette Frederiksen også nogle ord til danskerne om den nye regering:

»Det er med meget stor glæde, med meget stor ære, at jeg kan præsentere jer for Danmarks nye regering.«

»Jeg har udvalgt en ministergruppe med stor omhu. De er dygtige – det kræver det for at være minister i Danmark – de er flittige, dygtige og står tidligt op og går sent i seng,« lød det fra Mette Frederiksen.

Der var også en lille hilsen til Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, som har været med til at danne grundlaget for den socialdemokratiske regering:

»Det er selvfølgelig også en regering, der er mere end en socialdemokratisk regering.«

»Selvom vi er taknemmelige for hver eneste stemme givet på os, og vi er taknemmelige for de tre partier, der har valgt at pege på os, så er vi en regering for hele Danmark.«