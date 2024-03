Da den politiske ordfører for De Konservative søndag stod frem i medierne og satte ord på sin sorg over Søren Pape Poulsens pludselige død, var hun tydeligt bevæget.

Her dagen derpå sætter Mette Abildgaard nu nogle ord på det.

»Som politisk ordfører skal man 'tage kuglerne for partiformanden'. Beskytte ham. Jeg kunne ikke beskytte Søren til sidst, men jeg kunne sikre mig, at den rigtige, skønne Søren blev mindet i offentligheden,« skriver hun mandag morgen i et opslag på X:

»Det gjorde jeg i går. I dag græder jeg under dynen. Tak for støtten.«

Mette Abildgaard (K) mødte søndag pressen efter mindehøjtidelighed for De Konservatives partiformand Søren Pape Poulsen på Christiansborg. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Abildgaard (K) mødte søndag pressen efter mindehøjtidelighed for De Konservatives partiformand Søren Pape Poulsen på Christiansborg. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Søren Pape Poulsen blev pludselig ramt af en hjerneblødning midt under et hovedbestyrelsesmøde i partiet fredag eftermiddag.

Lørdag sov han ind i en alder af 52 år.

Det var Mette Abildgaard, som deltog i mødet, der fredag ringede 112. Det skrev hun lørdag selv i et længere opslag på Facebook:

»Han var i gang med det, han elskede allermest. Han talte politik, med kæmpe engagement og store armbevægelser, den Søren, vi kendte og elskede. Men pludselig gik han i stå…,« skrev hun og tilføjede:

»Opkaldet på min telefonliste viser, at det var klokken 17.26, at Søren faldt om, og jeg fik 112 i røret. I dag måtte vi indse, at håbet var ude, og vi har mistet Søren for altid.«

Lørdag beskrev hun, hvordan de alle var »i kæmpe chok og ubeskrivelig sorg.«

I et interview med TV 2 News søndag fortalte Mette Abildgaard, at partiet de kommende dage skal bruges på at samle medarbejdere, hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingsgruppe.

Samtidig beskrev hun Søren Pape som en stærk og moderne leder med mange bløde sider.

»Han smed hverken en ordfører eller en anden under bussen, hvis vi begik en fejl. Vi talte om tingene stille og roligt og kom videre i fællesskab,« udtalte Mette Abildgaard, som samtidig forklarede, at hun mener, der er »misvisende at udlægge det som en svaghed«.

»Jeg synes, at det var en af hans allerstørste styrker og noget af det, Christiansborg har brug for meget mere af,« sagde hun søndag til TV 2 News.

Efter Søren Papes død er den konservative næstformand Michael Ziegler nu fungerende formand for partiet. Men han er ikke fungerende politisk leder.

Søren Pape vil blive bisat fra Viborg Domkirke, oplyste partiet til Ritzau søndag.

Dag og tidspunkt bliver afklaret mandag, lød det.