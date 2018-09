B.T. i STOCKHOLM

Den kontroversielle formand for det højreorienterede svenske parti Sverigedemokraterne, Jimmie Åkesson, er en hård hund, der ikke rutter med sine følelser i offentligheden.

Men man kunne skimte ægte varme følelser, da han sent fredag aften talte om Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti har helt usædvanligt indrykket en annonce i Sveriges største avis Expressen lørdag, dagen før det svenske valg, der kan blive et jordskredsvalg for det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne. I annoncen opfordrer Kristian Thulesen Dahl svenskerne til at stemme på Sverigedemokraterne. Og det får den ellers stærkt pressede Jimmie Åkesson til at sende varme tanker over Øresund.

»Jeg er meget glad for støtten fra Dansk Folkeparti. Jeg siger tak, Kristian,« sagde Jimmie Åkesson til B.T., sent fredag aften efter den sidste partilederdebat i SVT, Sveriges TV.

Efter debatten fik journalister adgang til rummet, hvor debatten foregik. B.T. nævnte også for Jimmie Åkesson, at tre andre svenske anviser angiveligt var blevet tilbudt den samme annonce, men havde afvist at bringe den. Det ønskede han dog ikke at svare på.

Men han sagde til en lille gruppe journalister, der også omfattede britiske BBC, at han er inspireret af Dansk Folkeparti i Danmark og på mange måder ønsker at efterligne Kristian Thulesen Dahl.

»Jeg har talt en del med Kristian Thulesen Dahl om, hvordan man får indflydelse. Vi har talt om, hvordan DF har valgt at stå udenfor regeringen i Danmark og haft vældig fremgang på grund af det,« sagde Jimmie Åkesson.

»Jeg har lært af det, at man kan få vældig stor indflydelse, selv om man står udenfor regeringen. Man kan endda få større frihed ved at forhandle til begge sider i parlamentet. Et af vores mål er at blive som Dansk Folkeparti, men lad os se valgresultatet først.«

Jimmie Åkesson skabte stor opmærksomhed i debatten fredag aften, da han sagde, at »det er svært for disse mennesker at få job, fordi de ikke er svenskere. De passer ikke ind i Sverige, og derfor er det svært for dem at få job.«

Det kaldte andre partiledere »groft generaliserende«, og den svenske tv kanal STV oplyste, at de tog afstand fra Åkessons udtalelser.

Åkesson har til gengæld krævet en undskyldning af SVT, som SVT lørdag eftermiddag nægtede at give. Dramaet fortsætter med forhøjet styrke frem mod valget søndag.