Den ukrainske ambassadør havde til sidst svært ved at holde tårerne tilbage.

Normalt er det strengt forbudt at klappe i Folketingssalen på Christiansborg. Alligevel blev den ukrainske ambassadør til Danmark, Mykhailo Vydoinik, torsdag mødt af et længere, stående bifald fra politikerne i salen, hvor han var på besøg.

Da ambassadøren kiggede ned på de forsamlede politikere, fik han svært ved at holde tårene tilbage og måtte tørre øjnene.

»Vi beundrer det ukrainske folks mod og beslutsomhed. De har vist en ukuelig vilje til at byde den russiske overmagt trods. Men de står ikke alene. Den stærke danske, europæiske og internationale fordømmelse af Rusland er helt på sin plads. Danmark har også en stemme i dette kor,« lød det fra Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, i en indlendende tale.

Folketinget har, ud over at invitere ambassadøren i Folketingssalen for at vise solidaritet med Ukraine, hejst det ukrainske blå og gule flag ved Christiansborgs hovedtrappe.