Det skal være slut med Riskær-finten. Eller Paludan-finten om man vil.

Den nye indenrigsminister Astrid Krag vil nemlig nu lukke det hul i lovgivningen, som gav de to politikere mulighed for på rekordtid at indsamle de nødvendige vælgererklæringer.

Ministeren har derfor sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt at stoppe et partis indsamling af vælgererklæringer, hvis der snydes med reglen om, at vælgererklæringen skal bekræftes igen syv dage senere.

Op til valget i juni lykkedes det Klaus Riskær Petersen og Rasmus Paludan med en teknisk finte at omgå reglen ved at lade vælgerne bekræfte med nemid med det samme.

Det skal nu være slut med en ny lov fra den nye indenrigsminister Astrid Krag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er den finte, som nu skal være slut. Det skal ske ved først at give partiet eller politikeren ‘et gult kort’, hvis der er mistanke om at reglen omgås.

Et rødt kort gives, hvis det fortsætter. Det er Valgnævnet, som skal kunne give partiet det røde kort.

Med et rødt kort mister partiet muligheden for at samle yderligere vælgererklæringer.

»Vi har ved det netop overståede folketingsvalg set, at partier – helt uden konsekvenser – har kunnet omgå reglerne for indsamling af vælgererklæringer og dermed skyde genvej til stemmesedlen. Imens kan partier, der troligt følger reglerne, blot se til. Det er ikke rimeligt i et demokrati som det danske,« siger Astrid Krag i pressemeddelsen.