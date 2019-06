S-formand Mette Frederiksen må imødese ekstremt vanskelige forhandlinger, hvis rød blok vinder valget onsdag, som alle målinger peger på.

Ikke nok med at hun er truet af mange såkaldt 'røde krav', som hun som udgangspunkt ikke kan opfylde ifølge sine egne løfter til vælgerne.

Få dage før valget blev tommelskruerne strammet fra to centrale partier blandt de partier, der skal pege på hende, for at hun kan blive statsminister – De Radikale og Enhedslisten.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, siger i Børsen, at Mette Frederiksens økonomiske plan for 2025 ikke lever op til De Radikales krav.

Enhedslistens Pernille Skipper

Og det kan få den konsekvens, at partiet blokerer for hendes vej til statsministerposten.

»Jeg vil gerne sige det helt klart: Hvis ikke vi er for, så er vi imod. Der bliver ikke noget med at vende det døve øre eller blinde øje til,« siger Morten Østergaard til Børsen.

»De forslag, jeg har set fra De Radikale i dag, er hamrende asociale for at sige det direkte,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, til B.T.

»Det vil være en videreførelse af den nuværende regerings politik, en decideret højreorienteret politik, som vil øge uligheden i samfundet. Jeg er hamrende bekymret for, at De Radikale skal få stor indflydelse,« siger Pernille Skipper.

Dermed er Mette Frederiksen fanget i en knibtangsmanøvre.

Morten Østergaard (R) og Mette Frederiksen (S) under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København, torsdag den 4. oktober 2018.

Bøjer hun sig for Morten Øtergaard, kan hun ikke få opbakning fra Enhedslisten. Og bøjer hun sig for Enhedslisten, kan hun ikke få opbakning fra De Radikale.

Pernille Skipper siger:

»Hvis man fjerner den grønne check, vil det tage flere hundrede kr. direkte op af lommerne på folkepensionister, studerende og andre med lave indkomster. Det gør det markant sværere at lave en grøn omstilling, der er socialt retfærdig.«

»Mange tror, De Radikale er et rødt parti, men de vil gerne videreføre Lars Løkkes økonomiske politik. Og de har jo også et ønske om, at V og S danner regering sammen. Men det får man ikke en bedre økonomisk politik eller en mere social politik eller en bedre udlændingepolitik af. Tværtimod risikerer man at lukke Inger Støjberg ind ad bagdøren,« siger Pernille Skipper.

Dertil svarer radikale Sophie Carsten Nielsen:

»Vi synes, at det vigtigste er at sikre færre fattige børn, flere uddannelsesinvesteringer og grøn omstilling. Alt det vil Enhedslisten også. Det synes jeg hellere, Skipper skulle koncentrere sig om at gøre i fællesskab med os i stedet for at skyde os noget i skoene, som ikke passer.«

Men De Radikales krav er helt uspiselige også for Socialdemokratiet.

»Vi er grundlæggende uenige med De Radikale. Vi kommer ikke til at føre en borgerlig økonomisk politik. Morten Østergaard har sagt det samme med forskellig ordlyd mange gange og må efterhånden have rekord i forsider,« lyder det fra Socialdemokratiets gruppenæstformand, Dan Jørgensen.

Mette Frederiksen, Dan Jørgensen og formand for DSU Frederik Vad Nielsen fra Socialdemokratiet ses her ved præsentation af klimaudspil i Silkeborg, onsdag den 29. maj 2019.

Men får I ikke brug for De Radikale?

»Ingen partier i Danmark kan danne regering, hvis man skal følge Morten Østergaards logik. Han kan ikke veto'e sig igennem. De skal have indflydelse, men vi køber ikke hans usolidariske økonomiske plan. De vil f.eks. have en uddannelsesmilliard, og det vil gå ud over velfærden. Og deres ideer om at indføre udenlandsk arbejdskraft er helt urealistiske.«

Men tror du, De Radikale falder til patten?

»Sådan vil jeg ikke udtrykke det. Men vi kan jo give dem bedre klima- og miljøpolitilk, forskning og uddannelse, psykiatri og kultur. Men vi kommer til at føre udlændingepolitik hen over midten, og vi kommer ikke til at føre en borgerlig økonomisk politik. Med alle de ultimative krav, der stilles, vil der ikke kunne dannes en regering af nogen,« siger Dan Jørgensen.