»Hvis man skal tro dem selv, så sander landet jo til, hvis de ikke sidder i ministerkontorerne.«

Det skorter ikke på hovedrysten og skuldertræk hos SFs politiske ordfører, Karsten Hønge, da han først hører nyheden om, at den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, gerne ser en bred regering forankret på midten efter næste valg.

I et interview med Politiken siger hun, at De Radikale afviser at ville støtte en ren socialdemokratisk regering efter næste valg, og at radikal regeringsdeltagelse altså vil betyde en accept af den førte udlændingepolitik.

»Alt i det radikale univers handler om regeringsdeltagelse. Det er det eneste, der gælder,« siger Karsten Hønge til B.T.

»De prøver jo bare at gøre sig selv interessante, det synes jeg så bare ikke er særlig interessant. De prøver at bluffe sig til det, de synes er det vigtigste: at komme i regering,« tilføjer den politiske ordfører.

Nogenlunde samme kritik luftes af ledende politikere i støttepartiet Enhedslisten.

»Det er rystende og så trist! Og reelt set betyder det jo også, at Radikale Venstre sælger meget af klimapolitikken, støtte til de fattigste og flere penge til velfærd – til gengæld for at lave økonomisk politik med de blå og selv få ministerbiler,« skriver politisk ordfører Mai Villadsen på Facebook.

»Nu ved vi, hvad det handler om for De Radikale: ministerbiler. Udlændingepolitik, klimaet, velfærden er lige meget. De kan give sig på det hele for en flot titel,« skriver tidligere politisk ordfører Pernille Skipper i et tweet.

Politisk ordfører Karsten Hønge (SF). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Politisk ordfører Karsten Hønge (SF). Foto: Liselotte Sabroe

Den radikale leder har flere gange tidligere udtalt sig kritisk om Mette Frederiksens socialdemokratiske mindretalsregering, der altså sidder med radikale mandater i ryggen.

Hun har blandt andet kaldt regeringen for »magtfuldkommen« og luftet tanken om at trække støtten.

I det nye interview med Politiken siger hun blandt andet, at hun sagtens kunne forestille sig en regering med både Socialdemokratiet og Venstre. Eller med De Konservative og SF.

Den slags bogstavlege kalder Karsten Hønge for »groteske«.

»De prædiker hele tiden, at vi burde tale substans, men det her er jo det rene spin og bogstavleg uden reelt politisk indhold. Det burde handle om, hvad der er godt for Danmark, ikke hvad der er godt for de radikale,« fastslår SFs politiske ordfører, der udtrykker bekymring for, at de radikale meldinger kan gøre det sværere for den røde blok at genvinde magten ved næste folketingsvalg.

»Jeg håber, folk kan gennemskue det.«

Ifølge B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, skal de radikale udmeldinger ses som et forsøg på at genindtage rollen som kongemager på midten af dansk politik.

»Det er ikke bare en vanskelig opgave, men noget nær umulig,« fastslår han.

»De Radikale bliver ved med at være en torn i øjet på Mette Frederiksen. Selvom hun senest i nytårstalen er kommet dem i møde på både klima og udenlandsk arbejdskraft, så bliver de ved med at lægge afstand.«

Den radikale klagesang er dog langtfra ny, og derfor kan de mange trusler fra Sofie Carsten Nielsen gøre, at partiet ender med at isolere sig yderligere.

»Den radikale leder skal passe på, at hun ikke låses fast i rollen som den tvære teenager, der ikke får sin vilje,« siger Anders Leonhard.