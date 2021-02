Mandag ville et flertal genforhandle epidemilov til efteråret, men nu skal den i stedet evalueres.

Få timer før Folketinget tirsdag eftermiddag ventes at godkende en ny epidemilov, smuldrer flertallet bag et centralt element.

SF, Enhedslisten og De Radikale trækker støtten til et ændringsforslag, som ville pålægge regeringen at revidere epidemiloven senest 15. oktober i år.

Det skriver Politiken.

Venstre samlede ellers flertal uden om regeringen for ændringsforslaget mandag. Det ville betyde, at der skulle sættes gang i en ny lovgivningsproces om få måneder.

I stedet har regeringen i sidste øjeblik fået opbakning til en mindre indgribende model. Det betyder, at loven nu blot skal evalueres.

Det skriver sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) i en sms til Politiken.

- Enhedslisten, Radikale og SF har lavet tillægsbetænkning sammen med regeringen, hvor loven evalueres til efteråret, hvorefter vi forpligter os til eventuelle behov for ændringer.

- Forskellen er, at vi ikke skal starte med genforhandling af en ny lov om mindre end to måneder for at nå en ny lovproces, skriver hun.

Sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R) støttede mandag Venstres ændringsforslag. Når partiet nu trækker støtten, skyldes det, at Lindgreen havde misforstået omfanget af den revision, Venstre forslog.

- Der er opbakning til at følge loven tæt de kommende måneder og samle sammen til en mulig revision. Præcis det, jeg (forsøgte) at sige i går, skriver Stinus Lindgreen i en sms.

Lovforslaget til en ny epidemilov er regeringens andet forslag, da det første blev skrottet i efteråret efter kritik af flere partier og eksperter. Indvendingen var, at regeringen fik for stor magt.

Det andet forslag er de seneste uger også blevet udsat for kritik.

Eksperter og politikere har advaret om forhastet lovarbejde og uklare tvangsindgreb.

Derfor samlede Venstres mandag et flertal uden om regeringen om at genforhandle loven.

Det holdt indtil tirsdag morgen, hvor Sundhedsudvalget holdt møde, inden loven sendes til afstemning om eftermiddagen.

Regeringen kunne præsentere et alternativt flertal for en mindre indgribende model. Det betyder, at loven ikke skal revideres 15. oktober, men at regeringen skal aflevere en redegørelse.

/ritzau/