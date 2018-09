Socialudspil fra S er godt, mener SF og Enhedslisten, som ønsker øget fokus på at forebygge tvangsfjernelser.

København. Der lyder blide toner fra både SF og Enhedslisten, når det gælder Socialdemokratiets socialudspil, som fremlægges på en partikongres i Aalborg lørdag.

- Overordnet set er vi meget positivt indstillede over for det socialudspil. Vi ser frem til at samarbejde om det, siger socialordfører i Enhedslisten, Rasmus Vestergaard Madsen.

Det samme lyder fra SF's socialordfører Trine Torp, som kalder udspillet for "lovende".

Socialudspillet med titlen "Altid på børnenes side" indeholder 18 forslag, som har til formål at sikre bedre muligheder for alle.

Blandt forslagene er et ønske om højere kvalitet på anbringelsessteder, opholdstilbud til hjemløse hele døgnet og gratis tandpleje til udsatte voksne.

På ét punkt har Socialdemokratiet dog ifølge SF og Enhedslisten ramt uden for skiven. Det gælder tvangsfjernelser af børn.

Socialdemokratiet argumenterer i udspillet for, at flere børn skal anbringes tidligere, men det er "symbolpolitik af værste skuffe", mener Rasmus Vestergaard Madsen.

- Myndighederne har allerede mulighed for at anbringe børn, når det er det bedste. Jeg synes, at vi i stedet skal forebygge, at børn bliver tvangsfjernet, og det kræver bedre vilkår for vores socialmedarbejdere og -rådgivere, siger han.

Derfor foreslår Enhedslisten, at sagsbehandlere fremover maksimalt må have 25 sager ad gangen, så problemer i familier ikke overses.

Også Trine Torp mener, at indsatsen skal styrkes, inden børn fjernes fra deres biologiske forældre. Løsningen er mere og bedre kommunikation, vurderer hun.

- Det er utrolig vigtigt, at man husker, at børn bedst falder til i en anbringelse, hvis deres biologiske forældre bakker op om det, og børnene har en tryghed for, at de kan bevare en vis form for kontakt.

- Vi bør blive bedre til at arbejde med forældrene, siger hun.

Desuden savner hun, at Socialdemokratiet tager hånd om bekæmpelse af børnefattigdom ved at sætte et mål om at afskaffe kontanthjælpsloftet.

Og netop kontanthjælpsydelsen er et vigtigt punkt at fremhæve, mener formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

- Jeg synes, det er helt afgørende, at vi i et så rigt land som Danmark går i spidsen for også at mindske fattigdom i vores eget land.

- De punkter, der vedrører socialt udsatte, tager gode skridt, men når ikke hele vejen rundt. Udspillet mangler, hvad det betyder, at mennesker får et så ringe forsørgelsesgrundlag, som man gør på reducerede kontanthjælpsydelser.

Sjursen så gerne et opgør med kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen, hvilket ifølge ham ville være et godt supplement til udspillet.

/ritzau/