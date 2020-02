Folketingets partier kritiserer regeringen for slet ikke at arbejde for et af partiets valgløfter om EU.

Partier i både rød og blå blok kritiserer den socialdemokratiske regering for ikke at arbejde for et af dens valgløfter på EU-området.

Det skriver Berlingske tirsdag.

Socialdemokratiet fremlagde under valgkampen fire mærkesager for partiets EU-politik. Et af dem var at "indføre en social protokol i EU".

Den skulle sikre, at det indre markeds fri bevægelighed ikke trumfer retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår i det enkelte land.

Samtidig skulle det være et værn om arbejdstagerrettighederne i medlemslandene.

Men nu oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et svar til Folketinget, at regeringen ikke aktuelt arbejder for målet.

I svaret står der ifølge Berlingske, at "en social protokol umiddelbart vil kræve en traktatændring i EU".

Samtidig understreger udenrigsministeren, "at regeringen ikke har aktuelle planer om at arbejde for en traktatændring".

- Indførelsen af en social protokol er regeringens langsigtede version. Det kræver opbakning fra andre EU-lande. En social protokol ligger altså ikke lige for, lyder det videre.

Meldingen får både SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet til at kritisere regeringen.

Ifølge Karsten Hønge, der er SF's politiske ordfører, er det "en dum måde at drive EU-politik på".

- Jeg er noget overrasket, det må jeg sige. Det kan ikke nytte noget, at de spiller ud med noget under valget, og så efterfølgende finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre, siger han til Berlingske.

Også fra partierne i blå blok får meldingen kritik.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, siger til Berlingske, at "regeringen har kastet sig ud i en helt ny form for løftebrud".

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser over for Berlingske kritikken.

- Vi sagde også inden valget, at vi går ind for en social protokol. Men vi siger også ærligt, at det nuværende politiske billede er, at det ikke ligger lige for, siger han til avisen.

/ritzau/