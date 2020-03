Både Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten vil have mere hjælp til små virksomheder, der er ramt af virus.

Den trepartsaftale, der søndag er indgået omkring lønkompensation til firmaer, der må sende medarbejdere hjem, er ikke nok. Det siger en lang række partier - heriblandt Venstre.

Aftalen er en stor hjælp til erhvervslivet, men den gør ikke nok for små virksomheder og selvstændige, der fra mandag kan se frem til store fald i indtjeningen.

- Det er en god hjælpepakke, og det er glimrende, at arbejdsmarkedets parter træder sammen på denne her måde.

- Men det hjælper ikke for de mange selvstændige og enkeltmandsvirksomheder. Jeg håber, at næste skud i bøssen, er til dem, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

Søndagens aftale giver firmaer, der står over for at måtte afskedige over 30 procent af sine medarbejdere eller mere end 50 ansatte, mulighed for at få dækket 75 procent af deres løn, hvis de lader være med at fyre.

Det vil koste staten milliarder. Og hvis man også lader små virksomheder og selvstændige trække løn fra staten, vil det bliver endnu dyrere.

Men det er pengene værd, mener Venstre.

- Det er mange penge, vi taler om. Men hvis de samme mennesker står i en arbejdsløshedskø fra på mandag, så bliver det endnu dyrere for Danmark.

- Frisører, malere og andre selvstændige står og har ingen kunder i morgen. Det er vigtigt, at der bliver gjort noget for dem hurtigt, siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:

- Selvfølgelig skal vi skal være økonomisk ansvarlige. Men det er også at være økonomisk ansvarlig at holde hånden under arbejdsmarkedet i denne her meget alvorligt situation.

Fra den anden side af Folketinget siger Enhedslisten også, at der må hjælp til de små erhvervsdrivende.

- Vi har alle sammen betalt skat og knoklet, og nu skal vi alle sammen have en hjælpende hånd. Det gælder både virksomheder og lønmodtagere.

- Men regeringen mangler både noget for dem, der har fået fyresedlen, og nogle af de såkaldte prekære ansatte. Det gælder især de helt små virksomheder, freelancere og enkeltpersonvirksomheder, skriver partiets politiske leder, Pernille Skipper, i en kommentar.

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, skriver på Twitter:

- Udmærket trepartsaftale, som tager hånd om udfordringer for lønmodtagerne. Det haster dog med løsninger for de mange små selvstændige, som står overfor konkurs.

/ritzau/