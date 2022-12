Lyt til artiklen

Venstrefløjen er præget af meget lange røde ansigter denne tirsdag aften.

Nu hvor det står klart, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne danner regering, så er både Enhedslisten og SF nu reelt kommet i opposition.

»Danmark har ikke brug for en regering hen over midten. Danmark har brug for en regering, der løser klima- og naturkrisen, børn og unges mistrivsel, hjælper de mange der har mindst. Det er desværre ikke det vi får i morgen,« skriver SFs formand Pia Olsen Dyhr på Twitter.

Netop Pia Olsen Dyhr har været en af Mette Frederiksens mest loyale støtter i den forgangne regeringsperiode. Men utak er verdens løn.

»SF er nu Folketingets største oppositionsparti. Den styrke vil vi bruge til at trække regeringen i en grønnere og mere solidarisk retning. Heldigvis sidder vi jo allerede i mange forlig, så vi bliver ikke lette at komme udenom,« skriver hun.

Også Enhedslistens Mai Villadsen beklager, at Socialdemokratiet har vendt sine røde støttepartier ryggen og i stedet slået sig sammen med arvefjenden Venstre og Moderaterne.

»Mette Frederiksen laver en voldsom højredrejning ved at kaste det rød-grønne flertal over bord ved at gå i regering med Jakob Ellemann og Lars Løkke Rasmussen. Det synes jeg er en meget stor fejltagelse,« siger Mai Villadsen til Ritzau.

Også Pelle Dragsted fra Enhedslisten er bitter.

»En regering født ud af tre partiers monumentale løftebrud overfor vælgerne. Er det en god start på en stabil regering?,« spørger han.

Alternativets Torsten Gejl skriver direkte på Facebook, at han er i sorg.

»For mig er det en sorgens aften for Danmark. Socialdemokraterne går i regering med Venstre og Moderaterne i stedet for at vælge det rød/grønne flertal,« skriver han og forsøger herefter at løfte stemningen lidt.

»Men sorgen vil erstattes med håb! I morgen vil jeg springe ud af sengen og kæmpe endnu hårdere for det grønne og socialt retfærdige samfund, vi er så mange, der længes efter,« skriver han.