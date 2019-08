»USA's præsident er altid velkommen i Danmark, for USA er en stor og vigtig samarbejdspartner for os. Men samtidig er Donald Trump en person, der splitter, river sit eget samfund fra hinanden og gør verden usikker.«

»Han er kvindehader, klimafornægter og racist. Derfor står jeg gerne forrest i demonstrationerne mod ham. Selv om der i hans tilfælde nok ikke siver så meget ind, som der siver ud.«

Karsten Hønge, udenrigsordfører for SF, er oprindelig udlært tømrer, og han har stadig ikke glemt, hvordan man rammer hovedet på sømmet.

Heller ikke når han skal give sit bud på, hvordan han mener, Danmark som vært bør gribe opgaven og mulighederne an, når Donald Trump kommer til Danmark i begyndelsen af september.

»Fokus er klima og sikkerhedspolitik. Når USA's præsident kommer på officielt statsbesøg, bliver det dækket massivt af de amerikanske medier. Vi har chancen for at vise, hvad vi står for. Det handler i høj grad om at sende et signal til den amerikanske befolkning.«

»Vi må entydigt fortælle, hvor håbløs en strategi det er, at USA har trukket sig ud af Paris-aftalen,« siger Karsten Hønge.

Derudover peger han på udviklingen i Arktis, hvor Danmark har en helt særlig rolle. Samt Trumps håndtering i forhold til Iran.

»Det giver sig selv, at Iran ikke skal have lov at udvikle atomvåben. Men dialogen skal opretholdes. Trumps tilgang er alt for farlig,« mener SF'eren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Donald Trump kommer til at tale om Arktis og sikkerhedspolitik under statsbesøget 2.-3. september. Her Ilulissat i Diskobugten i det vestlige Grønland. Foto: Linda Kastrup

Martin Lidegaard, udenrigsordfører for De Radikale:

»Mit gæt er, at Trump kommer til Danmark, fordi han gerne vil tale Arktis. Jeg synes, vi skal sikre, at klimaet kommer øverst på dagsordenen, for her er kæden hoppet helt af for USA. Det er jo helt på Månen, at Trump vil droppe Paris-aftalen,« siger han.

Derudover har Martin Lidegaard håb og forventning om, at statsminister Mette Frederiksen (S) tager spørgsmålet om menneskerettigheder op.

»Man kan spørge; hvor meget kan man tillade sig at kritisere en amerikansk præsident? Jeg vil vende det om og sige, at med den form for Twitter-diplomati, Trump fører, så forventer han det formentlig. Så hvis Mette Frederiksen ikke tager det spørgsmål op, så giver det slet ingen mening at holde et møde med en type som Trump.«

Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten, peger som sine ordfører-kolleger på det problematiske i USA's aktuelle tilgang til klimaudfordringen.

»Statsministeren skal benytte lejligheden til at få talt om det, der er både vigtigt og svært: Nemlig at få fortalt Trump, at USA bør genindtræde i Paris-aftalen. Og så ser vi meget gerne, at USA skifter kurs i forhold til Iran. Det er nødvendigt, for at tingene kan stabilisere sig for os alle sammen,« siger Eva Flyvholm.

Hun hilser besøget fra den amerikanske præsident velkommen.

»Med Donald Trumps position kan han jo tage hen, hvor han vil. Men det her er en rigtig god anledning for Danmark til at vise, hvor vi står. Der er brug for nogle, der åbent og ærligt får sagt det, der skal siges, og jeg håber, statsministeren vil benytte anledningen til at tage de her emner op,« siger hun.