Onsdag præsenterede regeringen og DF en aftale om infrastruktur, og den mødes med kritik fra rød blok.

112,7 milliarder kroner vil regeringen og Dansk Folkeparti investere i infrastrukturen fra 2021 til 2030.

Men aftalen møder ikke jubelråb hos rød blok. Her mener man, at der er for meget fokus på asfalt og for lidt fokus på klima.

- Hvis det stod til Enhedslisten, havde vi hellere investeret massivt i cykler, busser og jernbaner.

- At blive ved med at bygge og udvide veje har helt og aldeles intet perspektiv, for efter få år vil de selv samme nyanlagte motorveje igen være fyldte, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, i en skriftlig kommentar.

- Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at få flere til at vælge cyklen, bussen og toget, og her leverer regeringen overhovedet ikke, siger han.

De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg, konstaterer, at det er godt, at regeringen og DF ønsker et mere sammenhængende Danmark, men at asfalt ikke løser alt.

- Det er fornuftigt at tænke i at få alle dele af Danmark til at hænge sammen. Men det hele kan ikke løses med asfalt alene.

- Og der er grønne mangler både i forhold til kollektiv trafik og grønne biler, siger Steenberg i en skriftlig kommentar.

For at være med i aftalen med regeringen er DF droppet ud af aftalen om Togfonden med rød blok.

Den skulle ellers sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

Det var den daværende S-R-SF-regering, som i 2013 indgik en aftale med Enhedslisten og DF om en modernisering af jernbaneinfrastrukturen.

- Det er beskæmmende at se, hvordan Dansk Folkeparti løber fra aftalen om Togfonden, siger Hyllested.

Han konstaterer desuden, at regeringen ikke har fokus på at skabe en infrastruktur, der "understøtter bæredygtig transport".

Hos SF er der også kritik fra transportordfører Karsten Hønge.

- Fremtiden kalder på mere kollektiv transport, flere letbaner, bedre og hurtigere togforbindelser, men det skal man desværre kigge rigtig langt efter i regeringens aftale.

- 80 procent af de nye projekter i deres plan er veje, og det løser altså ikke de store problemer med trængsel og forurening, som vi allerede i dag står med, siger Hønge i en skriftlig kommentar.

Aftalen mellem regeringen og DF betyder blandt andet, at der skal være jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner.

Blandt ny infrastruktur er en tredje Limfjordsforbindelse og en forlængelse af både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen i Nordsjælland.

/ritzau/