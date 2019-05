»Det lyder fælt som religiøs diskrimination.«

Morten Østergaard (R) og resten af rød blok er i oprør over Mette Frederiksen.

Socialdemokratiets formand vil lukke alle muslimske friskoler i landet, fordi de efter hendes mening skaber parallelsamfund. Jødiske og kristne friskoler vil hun bevare.

»Det er ret absurd, at man vil skelne mellem muligheden for at have en friskole afhængig af, hvilken religiøs baggrund initiativtagerne har. Det må handle om, hvad det er for en undervisning, der foregår,« siger Morten Østergaard, formand for Det Radikale Venstre.

Han vil derfor i tilfælde af en rød valgsejr tage emnet op til forhandlinger med Mette Frederiksen, før han peger på hende som statsminister.

»Det skal afklares, inden en regering dannes, så vi ved, hvad det er en politik, der kan være enighed om at føre. Vi er ikke enige i hverken at spare på eller religiøst diskriminere friskoler.«

Mette Frederiksen har på trods af en frist på tre dage ikke svaret på kritikken fra resten af rød blok.

'Det er muslim-bashing'

Fra alle sider af rød blok - SF, Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre - er der modstand mod Mette Frederiksens forslag. Hun fremlagde det første gang i august 2017, efter B.T. og Berlingske havde bragt en række kritiske artikler om problemer på muslimske friskoler.

»Vi ønsker at lukke alle muslimske friskoler. Det er ikke nogen god idé med lærere, der ikke spiller efter de demokratiske spilleregler,« sagde Mette Frederiksen.

Fredag blev opgøret med muslimske friskoler igen varslet på Socialdemokratiets pressemøde.

Helt konkret vil Mette Frederiksen lukke de muslimske friskoler ved at stoppe statstilskuddet til friskoler, der har en andel af elever med udenlandsk baggrund på over 50 procent. Det vil sandsynligvis automatisk lukke skolerne, hvoraf en række har mere end 90 procent elever med baggrund fra ikke-vestlige lande.

Det er et klokkeklart eksempel på det, vi kalder muslimbashing Carolina Magdalene Maier, Alternativet

Det kan dog være i strid med grundloven at gå målrettet efter at forbyde en type religiøs skole, men samtidig tillade andre. Det vil fremstå som diskrimination på baggrund af en trosbekendelse uden et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål', vurderer Undervisningsministeriets jurister.

Men ifølge Socialdemokratiet er der netop et anerkendelsesværdigt formål ved at lukke de muslimske friskoler, og derfor kan det alligevel lade sig gøre.

»Jeg må være ærlig og sige, at grundlæggende er det ikke en god idé med muslimske friskoler. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er en friskole, der tager udgangspunkt i islam, ikke en del af majoritetskulturen i Danmark,« har Mette Frederiksen bl.a. forklaret i 2017.

Men det vil være manglende lighed for loven, mener Enhedslisten.

»Hvis man helt bevist søger at skrue lovgivning sammen, som rammer bestemte skoler, er det en omgåelse af den ret, som forældre har til at gå sammen og danne en friskole. Den ret skal være ubeskåret, uanset etnisk oprindelse, religion eller politisk tilhørsforhold,« siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (Ø).

Alternativet kalder Mette Frederiksens forslag for 'fuldstændig uanstændigt'.

»Det er et klokkeklart eksempel på det, vi kalder muslim-bashing. Lige pludselig går man ud efter en religiøs mindretalsgruppe og siger, at de ikke må have friskoler, mens for eksempel jøderne og de kristne gerne må. Det er en ret radikal form for muslim-bashing,« siger undervisningsordfører Carolina Magdalene Maier (AL).

Venstre og Konservative er imod S-forslaget, mens Dansk Folkeparti er klar til at lave en aftale med udgangspunkt i Frederiksens forslag. Statsministerkandidaten har dog ikke svaret på et spørgsmål om, hvorvidt hun er klar til det.

»Hun forsøger at fiske stemmer fra Dansk Folkeparti. Det er valgflæsk, og jeg tror ikke, Mette Frederiksen er klar til at levere på det her,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).