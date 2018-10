Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet forhandler fælles forslag til åbningsdebat.

København. Oppositionen søger samling før torsdagens åbningsdebat i Folketinget.

Inden debatten indledes klokken ni, drøfter folketingsgrupperne i Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet ifølge oplysninger til Ritzau et fælles forslag til vedtagelse.

Ritzau søgte torsdag morgen en kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen. Men han vil hverken kommentere indholdet, eller hvor mange partier som står bag forslaget.

- Nogle partier skal forholde sig til en tekst, siger Nicolai Wammen.

Ritzau søgte også en kommentar fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge. Men han er i Odense af private årsager og deltager ikke i åbningsdebatten.

Oppositionens forsøg på at enes om en fælles tekst står i skærende kontrast til den splittede røde blok i afslutningsdebatten i maj i Folketinget.

Da havde regeringen og Dansk Folkeparti flertal for et forslag. Det fastslog blandt andet, at der er skabt 130.000 flere private job, mens 50.000 færre personer forsørges af det offentlige.

Socialdemokratiet enedes med SF og Enhedslisten om et forslag. Det kritiserede regeringen for at skrue ned for de grønne ambitioner. Forslaget opfordrede regeringen til at bringe Danmark tilbage på et "ambitiøst spor" med brede, politiske forlig.

Endelig gik De Radikale sammen med Alternativet, der ikke vil ses som en del af rød blok. De to partier eftersøgte "reelle løsninger" på integration, klima og uddannelse.

Før åbningsdebatten forhandlede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til sent onsdag aften en tekst til et forslag til vedtagelse med Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

Der er ifølge oplysninger til Ritzau ikke meget, som skiller parterne.

