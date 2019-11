I ti år har Grundtvig fået støtte på finansloven. Det ser ud til at slutte, selv om arbejdet er halvt færdigt.

Grundtvig Centeret er kun halvvejs med at digitalisere N.F.S. Grundtvigs værker, men både regeringen og støttepartierne er klar til at sløjfe kulturkæmpens plads på finansloven.

Siden 2009 har centeret modtaget i gennemsnit ti millioner kroner årligt til at digitalisere samt til ph.d.-projekter, konferencer og udbredelse af Grundtvigs tekster til udlandet.

Regeringen har ikke fundet plads til centeret i udkastet til fordelingen af forskningsreserven, der samlet er på to milliarder kroner og er en del af finansloven.

Det ærgrer støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale. Men omvendt er det ikke noget, de vil kæmpe hårdt for, da de hver især har andre prioriteter.

- Vi håber, at bevillingen er med i den endelige aftale. Men vi har mange forskellige prioriter, så det er ikke en af vores allervigtigste prioriteter, siger forskningsordfører Astrid Carøe (SF).

En forsker har i Kristeligt Dagblad sammenlignet det med at bygge en halv storebæltsbro, da arbejdet med at digitalisere værkerne kun er halvt færdigt.

- Det ved jeg ikke, om jeg synes. Når næsten halvdelen af teksterne er digitaliseret, så kan man bruge dem. Men jeg håber, at vi kan få sat penge af, så de kan fortsætte, siger Astrid Carøe.

I ånden er der støtte til Grundtvig fra Enhedslisten.

- Personligt synes jeg, at Grundtvig-centeret er et godt projekt, og det er vigtigt at få løftet hans forfatterskab.

- Men politisk synes jeg, at vi fra Christiansborg skal passe på med at løfte særlige forskere eller områder, men i stedet sætte større bevillinger af, siger Mai Villadsen (EL).

De Radikales ordfører svarer ikke klart på, om partiet vil kæmpe for Grundtvig.

- Vi sidder midt i forhandlingerne nu, og der er mange ting på bordet fra mange partier, siger forskningsordfører Stinus Lindgreen (R), der ikke vil sige yderligere for at have et "forhandlingsrum".

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ønsker ikke at kommentere sagen, mens forhandlingerne er i gang.

