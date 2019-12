Der er flertal i Folketinget for at øge prisen på cigaretter, hvilket var et rygende varmt emne i valgkampen.

Regeringen og de øvrige partier er enige om at øge priserne på en pakke cigaretter, så prisen stiger til 60 kroner i 2022.

Til næste år stiger prisen til 55 kroner. Det fremgår af finansloven for næste år, som er indgået sent mandag aften efter lange forhandlinger.

- Prisen på cigaretter kommer til at stige. De sættes op til 55 kroner i første omgang og så bliver det 60 kroner, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Prisen på cigaretter var et rygende varmt emne i valgkampen, hvor en række partier gik til valg på at øge prisen. Socialdemokratiet ville dog ikke lægge sig fast på, hvor meget prisen skulle øges, men det ligger altså nu fast.

I stedet har regeringspartiet talt varmt for at bruge andre initiativer til at få folk til at stoppe med at ryge.

Nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) foreslog kun at gøre det dyrere for unge at ryge, men den strøtanke droppede hun, da der viste sig at være flertal for at hæve priserne for alle.

Under en debat i valgkampen stod det klart, at folketingspartierne mente, at en pakke cigaretter skulle koste mellem 50 og 90 kroner.

For De Radikale er 60 kroner et minimum.

- Cigaretterne kommer til at koste 60 kroner for en pakke, men man kommer i et par år til at slippe fem kroner billigere, det er det kompromis, der er nået.

- Vi kommer op på de 60 kroner, som vi synes er et minimum, siger politisk leder Morten Østergaard (R).

Efter at Norge satte prisen på en pakke cigaretter op til 90 kroner, formåede man at sænke antallet af unge rygere drastisk.

/ritzau/