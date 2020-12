Danmark skal også til næste år kunne tage imod kvoteflygtninge, mener regeringen og dens støttepartier.

Danmark skal også til næste år have mulighed for at tage imod op til 500 kvoteflygtninge. Det har S-regeringen og dens støttepartier De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet besluttet.

Det fremgår af aftalen om finansloven for næste år, som søndag blev præsenteret i Finansministeriet.

På finansloven for næste år afsætter partierne 40 millioner kroner, der skal dække udgifterne for op til 500 kvoteflygtninge. Det er dog endnu ikke aftalt, præcis hvor mange kvoteflygtninge, Danmark skal tage næste år.

Regeringen meddeler i midten af næste år FN, hvordan og i hvilket omfang Danmark deltager i kvoteflygtningeprogrammet.

Det er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der giver FN besked på, hvor mange kvoteflygtninge, Danmark vil tage næste år. Det afgør, hvor mange af pengene i reserven, der vil blive brugt.

I år har Mattias Tesfaye meddelt, at Danmark ville tage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda. Det skete, selvom der var afsat finansiering til 500 kvoteflygtninge.

De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen siger, at hun kan garantere, at De Radikale vil arbejde for, at Danmark tager 500 kvoteflygtninge næste år.

SF ønsker, at Danmark tager kvoteflygtninge fra Moria-lejren på Lesbos.

- Det vil være naturligt, at Danmark hjælper børnene i Moria-lejren, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.

Alternativet - der også er med i aftalen om finansloven - ønsker, at Danmark på sigt skal tage 2000 kvoteflygtninge, siger politisk ordførerTorsten Gejl.

Nicolai Wammen vil dog ikke lægge sig fast å et tal. Det melder regeringen ud i midten af næste år, siger finansministeren:

- Formuleringen om kvoteflygtninge er den samme som i aftalen om finansloven sidste år. Der er afsat finansiering, men det er ikke besluttet, hvor mange kvoteflygtninge, Danmark skal tage. Det melder regeringen ud i midten af næste år, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/