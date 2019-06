For første gang kommer alle fire partier i rød blok til at have fælles officielle regeringsforhandlinger.

For anden gang under regeringsforhandlingerne er der planlagt fælles forhandlinger med de fire røde partier.

Fredag har Socialdemokratiet inviteret De Radikale, SF og Enhedslisten til at møde op klokken 10.30 til forhandlinger i halvanden time.

Der er intet tema for forhandlingerne, oplyser Socialdemokratiet.

Det er dog ventet, at økonomi kommer til at fylde meget.

Her står De Radikale ret alene med ønsket om udbudsreformer og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

De tre øvrige partier vil mere gå i retning af at hæve skatter i forskelligt omfang.

Det bliver dog første gang, at alle fire røde partier kommer til at mødes til fælles officielle forhandlinger.

De Radikale meldte nemlig afbud til de planlagte fælles forhandlinger onsdag aften.

Her skulle en fælles forståelse meldes ud til offentligheden om, at de fire partier vil arbejde for en reduktion af CO2-udledning på 70 procent inden 2030.

De Radikale mente, at det var i strid med interne aftaler at melde noget ud om delaftaler, inden der var aftalt finansiering, og en samlet aftale lå klar.

- Når man siger, at man ikke offentliggør delaftaler, så gør man ikke det. Derfor meldte vi afbud, sagde De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

Han fik også sagt, at "man løber ikke om hjørner med os", og at tilliden skulle genskabes.

Forhandlingsklimaet lod til at være blevet forbedret ved forhandlingerne torsdag.

Inden partierne i rød blok skal mødes, skal Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forhandle med Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit (IA), der er valgt på et af de to grønlandske mandater.

Forinden skulle Aki-Mathilda Høegh-Dam (Siumut) også have været til forhandlinger, men det bliver udskudt, meddeler Socialdemokratiet.

